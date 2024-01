Hugo Arévalo, ¿invitado inesperado a la fiesta de Juan Carlos?

La revista Hola publica este miércoles nueve imágenes inéditas de la fiesta celebrada en Abu Dabi por el 86º cumpleaños del rey Juan Carlos. No faltaron sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como sus nietos Froilán y Victoria Federica Marichalar y Pablo e Irene Urdangarin.

La lista de invitados se ha filtrado con cuentagotas y entre el centenar de asistentes se encontraban el empresario Blas Herrero o Vicente Dalmau, presidente de las bodegas Marqués de Murrieta. En la portada de la revista podemos ver un rostro borroso tras la infanta Cristina y según la crónica rosa de Es la mañana de Federico, se sospecha que se trata de Hugo Arévalo, el que fuera paño de lágrimas de Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva a finales 2022.

Tras aquel revuelo mediático, el presidente de ThePowerMBA pidió a los medios de comunicación que no le nombraran y le dejaran apartado de las polémicas de la mediática pareja, aunque a Hola parece que se le ha colado su rostro. ¿Estuvo invitado a la fiesta de cumpleaños del rey emérito? "Desde luego se parece y sino, estaremos encantados de desmentirlo", afirmó entre risas Federico Jiménez Losantos, que se refiere al empresario como "H". Se desconoce en calidad de qué asistió a la fiesta, aunque se conoce que es amigo -o al menos se siguen en redes sociales- de Victoria Federica.

Hugo y Tamara salieron juntos en varias ocasiones aunque lo suyo no llegó a más. Tras salir a la luz aquella información, se filtró un mensaje enviado por Íñigo Onieva a un grupo de chat de amigos en el que llamaba a Arévalo "sucia rata" y le acusaba de incumplir "el código de hombre" por comenzar algo con la expareja de un amigo. "Tú te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y, para coronarte, lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo", se podía leer.

Onieva escribía que Hugo Arévalo "no es un hombre" y le tachaba de "mierda" porque le acogió durante su relación con Tamara y ahora se ha aprovechado de un momento de vulnerabilidad: "Te atreves a hacer semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable (…) Ahora ya es vox populi pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, si no, habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar"