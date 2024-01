Sorpresa mayúscula la decisión que Tita Cervera, la baronesa Thyssen, ha tomado sobre su legado y que acaba de desvelar en Espejo público. La coleccionista de arte ha abierto las puertas de su espectacular mansión en Andorra al programa presentado por Susanna Griso y, en una charla de 90 minutos de la que solo hemos visto una parte, ha confesado que ha cambiado su testamento y ha dejado entrever que no será su hijo Borja Thyssen el que asumirá su papel cuando ella ya no esté.

Más sincera que nunca, y aunque no ha hecho mención al joven -con el que ha tenido una relación repleta de altibajos e idas y venidas desde que comenzó su historia de amor con Blanca Cuesta hace más de 20 años- Carmen ha hablado con naturalidad de su herencia y ha confesado que ha cambiado su testamento en varias ocasiones: "He hecho cantidades de testamentos. Cuando cambia la vida vas cambiándolos, pero es un tema que ya ni me preocupa", ha reconocido.

Y a sus 80 años parece que tiene claro quién la sucederá al frente de su multimillonario legado -es propietaria de una de las colecciones pictóricas más impresionantes del mundo y posee museos en Madrid, Málaga y Sant Feliu de Guixols (Gerona)- y sin dar su nombre, sí ha revelado que se trata de una "figura femenina".

Es decir, no será Borja. Tal y como han apuntado en el programa de Antena 3 -que emitirá la entrevista completa de la baronesa este jueves- sería una mujer "preparada a nivel de estudios y de idiomas". Y podría ser una de las mellizas de Tita, Carmen y Sabina, que en julio cumplirán la mayoría de edad y de las que no oculta que está muy orgullosa.

En dicha charla la baronesa, de 80 años, también ha hablado de sus 5 nietos, Sasha, Eric, Enzo, Kala e India, hijos de Borja y Blanca y ha contado que tienen "prohibido" llamarla abuela. "Los niños de Borja me llaman Tita. Hay millones de abuelas y son todas iguales. Pero los nombres propios con los que te llaman con cariño no, me gustan más" ha asegurado.

Además, Carmen también se ha pronunciado sobre el rey Juan Carlos y, destacando lo "orgullosa" y "agradecida" que está por "todo lo que ha hecho por España y los españoles" ha defendido que espera que pueda vivir "donde se merece, que es España".