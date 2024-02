Alonso Caparrós, amenazado tras desvelar la propuesta sexual de un director de cine

Alonso Caparrós ha reconocido este miércoles en Espejo Público que ha recibido amenazas después de contar que un famoso director de cine español le hizo una proposición sexual cuando tenía 20 años. El colaborador de televisión se reunió con este hombre, cuyo nombre no desveló, en un encuentro de carácter profesional que terminó con una propuesta inadecuada y que, según contó el viernes pasado, rechazó.

"Yo conozco a un director de cine, de élite, en un evento, vuelvo a coincidir con él poco después. Estuvimos charlando. La tercera cita es una cena en la que yo hablo de mi esperanza como actor, a venderme, a decirle que estoy empezando. Hubo un intercambio. Hablamos de un posible futuro. Después de la cena, me invita a su casa. En su casa estamos tomando algo. En un momento dado hay una propuesta", confesó entonces.

Tras aquel relato, Caparrós ha recibido "amenazas" y se siente intimidado. "He recibido llamadas después de hacer la confesión. Han sido llamadas en las dos direcciones. Estoy cabreado", contó este miércoles en el programa de Antena 3, y añadió: "Estoy muy agobiado por todo lo que ha sucedido".

El intérprete de películas como Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, aclaró que en ningún momento denunció un caso de acoso sexual y está molesto por cómo se ha reaccionado. "Lo conté de manera natural y me han atacado por las redes sociales, diciéndome que soy un oportunista (...) Mucha gente me dice que señale, que diga el nombre. Y otro grupo de personas me dice que no me meta en este tipo de cosas", aseguró.

Según Caparrós, el director de cine en cuestión se ha puesto en contacto con él través de terceras personas. "Indirectamente me ha dicho esa persona que no me conviene. Es desesperante. Es una situación que necesita diálogo. Hay que ajustar algunas cosas. Me he encontrado que se me quiere llevar a posicionarme y yo no voy a decir el nombre de la persona", dijo para zanjar la polémica.

Durante el encuentro con el directo, "me preguntaba a mí mismo si había yo dado a pie para ello": "Está todo basado en una situación de poder. Luego piensas si tú has sido el que has dado pie. Fue una propuesta verbal, no me llegó a tocar", confirmó. Porque para él, aquello fue algo natural: "No había malicia por su parte. Eso es lo más preocupante, era como natural. Es complicado. No sabría decirte si podría denunciar. Si tomara la decisión de hacerlo, pasaría por un calvario".