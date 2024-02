Eduardo Noriega ha confirmado en redes sociales su accidente de moto. Un susto que ha provocado repercusiones que podían haber sido todavía más graves.

Hace unos días y tal y como ha desvelado ahora, actor cántabro conducía por la M-30 madrileña y un coche le embistió por detrás. "Salí despedido hacia delante", explicó en redes sociales.

"Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", ha explicado.

Acompañando el relato de una imagen hospitalizado pero con el actor en evidente buen humor, Noriega quiso dar las gracias a los bomberos, la Policía y el personal sanitario del hospital de La Princesa, donde fue ingresado en la unidad de Traumatología.

"Gracias por vuestro interés y deseos de mejora", aseguró, tratando de tranquilizar a toda costa sobre su estado.