Fuera edadismo: Bigote Arrocet sale con una joven 46 años menor

Bigote Arrocet vuelve a la portada de Diez Minutos (memorable aquélla en la que aparecían señoras entrando y saliendo de la casa a pie de calle que tenía en Madrid) porque tiene una nueva ilusión.

Se trata de una joven de 28 años y origen polaco y nacionalidad británica llamada Marta con la que ha pasado el fin de semana en Londres y ha sido cazado (ejem) por los paparazzi paseando a la orilla del Támesis, con la típica cabina de teléfonos roja al fondo o paseando por Candem Market. Parecen un catálogo de moda: él con boina blanca ladeada y pantalón de cuero; ella con un sombrero de ala ancha que parece haberse intercambiado con su amado.

Asegura Diez Minutos que comenzaron su relación hace ocho meses, en una exposición de arquitectura organizada por Maximiliano, el hijo de Arrocet, y el humorista ya conoce a sus padres, que deben tener una edad cercana a la de Piticlín Piticlín. Sin embargo la diferencia de edad, 46 años (él tiene 74) no parece ser un obstáculo.

Dice incluso la revista que él se mostró bastante reticente a la hora de comenzar la relación, porque "no quería ser un obstáculo para que la joven pudiese hacer sus proyectos de vida normales, empezando por la maternidad". Por eso Edmundo se resiste a oficializarla, a pesar de lo enamorado que está.

Y entre las cosas que les unen, figuran las energías renovables. Los dos se dedican a este sector.

Michu, embarazada de José Fernando

Semana se apunta una de las exclusivas de este miércoles con una noticia que va a dejar sin habla a los Ortega-Jurado. Michu está embarazada y el padre de la criatura es José Fernando.

Michu y el hijo del torero Ortega Cano ya tienen una niña nacida fruto del amor. Sin embargo, este embarazo, a diferencia del anterior, no viene envuelto en papel de seda. La pareja se rompió hace dos semanas, cuando se destapó la relación que José Fernando mantiene con otra.

Hoy se les habrá atragantado el desayuno al leer la entrevista exclusiva que la joven concede a la revista. Asegura que se enteró de su embarazo el mismo día que vio a José Fernando con otra y que se quedó en shock. Está embarazada de diez semanas y sabe exactamente cuándo se produjo la fecundación: "Pasamos juntos la Nochevieja, del 29 de diciembre al 2 de enero. Y aunque tuvimos cuidado, está claro que no fue suficiente". "El siempre ha querido tener un niño".

Pero Michu también revela que dejaron la relación en verano por decisión suya. "Le dije que quería conocer a otras personas, ser libre. Y él se lo tomó muy mal". Hasta Ortega Cano medió para que volvieran. "Y ya ves, cuando me tiene, se va con otra".

Todos son buenas palabras para el torero. No para Gloria Camila: "Es la que peor se ha portado conmigo". Y advierte: "Creo que no quiero volver con José Fernando. Este niño, si va adelante, es cosa mía, porque no quiero repetir la misma historia que con mi hija Rocío".

Lara Dibildos y Candidín, juntos de nuevo

Segunda exclusiva de Semana: Lara Dibildos, reincidente. Vuelve a salir con Cándido Conde-Pumpido Júnior, a pesar del escandalazo que protagonizó él a finales del año pasado y que se resume en pocas palabras: denuncia de agresión sexual en grupo, prostitución, drogas y sobreseimiento casual.

A lo largo de media docena de imágenes, vemos cómo Candidín y Lara pasean al perrito juntos y de noche por las inmediaciones de la casa de la actriz, en la que entran después y en la que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional acaba pasando la noche. Y seguramente el día entero, a tenor de las pintas que lleva: chándal Adidas y sudadera con capucha. Lara sonríe. Cándido fuma.

Sin embargo, esta historia viene de lejos. Según supo Es La Mañana de Federico, la pareja ya convivía desde las Navidades. Sin embargo Lara lo negó a este programa. Ahora se confirma que su ruptura duró apenas unos meses.

La nueva vida de la infanta Cristina

Hola vuelve a tener acceso privilegiado a información referente a la infanta Cristina, a la que dedica su portada este miércoles. "Así es su nueva vida tras el divorcio", asegura la revista, que recorre cómo han sido los últimos años de la que un día fue duquesa de Palma.

Dice Hola que aunque "hubo lágrimas a mares", ahora está lista para lo que venga y para disfrutar de la vida. Por ejemplo, el sábado 17 de febrero disfrutó de los Carnavales en Las Palmas de Gran Canaria y allí "aprovechó para verse con el campeón olímpico Domingo Manrique", con el que viajó a Seúl en 1988 para participar en los Juegos Olímpicos. Ahí se queda. Hola no apunta nada más.

No ha sido su único destino, porque dice la publicación que la infanta "vive con una maleta en la mano". De Barcelona a Madrid, de Madrid a Londres. Sin embargo piensa seguir instalada en Ginebra, país que le ofrece la tranquilidad que quizá no encontraría en España. Madruga mucho, hace deporte, "y se ocupa de su casa, donde no cuenta con mucha ayuda, lo que la lleva a tener que desempeñar tareas como hacer la compra y cocinar".

"Ha encontrado la paz", dicen sus amigos, y no quiere ni oír hablar de novios. Habla sin rencor ni amargura de su matrimonio y ya, por fin, se ha quitado su alianza. Pero no ahora, "hace ya muchos meses", asegura Hola.

Campanario reaparece con nueva imagen

La mujer de Jesulín ha pasado por chapa y pintura y Diez Minutos se ha fijado en el resultado. Inyecciones de hialurónico, botox y un nuevo flequillo para intentar desviar la atención nos ofrecen un nuevo rostro de una María José Campanario casi irreconocible.

La odontóloga ha acudido a uno de los pocos actos sociales a los que va junto a su marido, esta vez para apoyar a su amiga Toñi Moreno.

Cóctel de noticias

Los reyes, con las víctimas del incendio de Valencia. Todas las revistas, y alguna en portada, como Semana, recogen la visita que los monarcas realizaron el pasado lunes a la zona afectada por el fuego que ha acabado con la vida de diez personas y ha dejado a centenares sin casa.

Encuentro intergeneracional de amigos (ricos) en la Saint-Moritz. Hola publica su tradicional recorrido por las pistas de esquí de suiza con un repertorio de imágenes en las que vemos a Marie Chantal Miller, su marido Pablo de Grecia o su hija Olympia, además de Beatriz de York, todos vestidos con pieles y con escobas en la mano. Para practicar curling, barrer no deben saber ni en qué consiste.

La infanta Elena y Jaime Marichalar, juntos de boda. Pero no revueltos. Hola publica fotos exclusivas de la primogénita de Juan Carlos I en el enlace de Marta Urquijo Barreiros y Joaquín Marcos en Madrid. Un evento al que acudió con su hermana y en el que coincidió con su ex. Entre los 500 invitados a este casorio también estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que acudió con Teresa Urquijo, su prometida.

Carlota Casiraghi tiene un nuevo amor. Semana publica varias fotos en las que vemos a la princesa monegasca saliendo de la casa que ella tiene en París. No van juntos, pero lo hacen para evitar ser cazados. Se trata del escritor, guionista y tertuliano francés Nicolas Mathieu, de 45 años, ganador del premio Goncourt en 2018 por la novela "Sus hijos después de ellos". Está divorciado y es padre de un hijo de 11 años.

Ana, la nieta de Arévalo, se cambia de apellido en su honor. Ahora será Ana Arévalo y quiere dedicarse a la interpretación.

Las fotos de Pantoja. Lecturas publica en portada una imagen de Isabel paseando por Córdoba con una amiga y una información insidiosa: dice que es su "mejor amiga" y se basa en que pasean cogidas del brazo. Y nada más.

Y no aparece en las revistas pero este medio puede confirmar que Vickyfede va a concursar en El Desafío. Ya intentaron ficharla la pasada temporada y ahora parece que se hace oficial. La veremos bajo el agua intentando batir el récord de apnea.