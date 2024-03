La presentadora Helena Resano, en La Sexta desde el año 2006, se encuentra ingresada en el hospital desde el lunes. La presentadora de los informativos se encuentra de baja laboral debido a una serie de complicaciones de salud que, no obstante, no le han impedido actualizar sus redes sociales.

La periodista ha aclarado las compilaciones a las que se enfrenta, aunque algunas de sus comunicaciones han acabado de alarmar a sus más de 26.000 seguidores.

"El domingo estaba preparando la semana. Llena de compromisos, cursos y grabaciones que eran todo un reto. Pero la vida, tu cuerpo, tiene otros planes", ha explicado Resano, a quien se vio por última vez el pasado viernes con los festejos por el Día de la Mujer Trabajadora .

Resano, que ha querido agradecer a lso médicos y sanitarios "que están haciendo todo por encontrar respuestas", no concreta sin embargo más datos de su dolencia.

De ello se desprende, por tanto, que ni Helena Resano ni los sanitarios saben qué ocurre y que todavía no se comprenden sus síntomas, sean cuales sean.

Un dato tranquilizador, no obstante, no ha cesado su actividad en redes durante su baja laboral. No parece que tenga nada que ver con las molestias en un gemelo que sufrió el verano pasado de las que la navarra advirtió en su momento.