La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Verónica Caso, Beatriz Miranda y Emilia Landaluce para abordar todos los temas de la actualidad social.

Centrada en la Feria de Abril, que este año bate récords de asistencia… también de famosos, que han acudido en tromba a fiestas como la del empresario José Luis López, alias "el Turronero", conocido en los últimos meses por su cercanía a Bertín Osborne, pero muy insertado en la vida social patria.

Y precisamente al respecto del Turronero, la periodista Beatriz Miranda desveló dónde tiene ahora mismo puestas sus miras. "Dice que invertir en electrólisis, que es el futuro y lo que mas dinero le está dando". Se trata de un proceso en el que los elementos de un compuesto se separan mediante la aplicación de electricidad, permitiendo -entre otras cosas- que la energía eléctrica se transforme en energía química. Un proceso con múltiples aplicaciones.

Además de, naturalmente, sus proyectos inmobiliarios, López tiene invertido en oros negocios. Incluyendo nada menos que "un obrador. Pero ha metido un montón de dinero en otros negocios incluso a sabiendas de que son fallidos", dijo Miranda.

Recientemente, el Turronero se dejó ver en la XVI edición de los Premios Cofrade Ciudad de Marbella, donde fue galardonado con el 'Premio Cofrade de la Solidaridad. Fue en pleno escándalo de la paternidad no aceptada de su amigo Bertín Osborne con Gabriela Guillén. Ya entonces, López no quiso mojarse asegurado también que todo lo dicho y hecho por Bertín "le parece perfecto". No obstante, Gabriela habría presentado el niño al empresario y no a Bertín.