Habla otra de las supuestas conquistas de Coco Robatto

Coco Robatto, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, está en el punto de mira después de que su pareja Bárbara Lobato, con la que se desconocía que tenía una relación, desvelara que ha tenido una relación paralela a la suya. La influencer utilizó su perfil de Instagram para contarlo y desahogarse, además de avisar de que le está haciendo lo mismo a otra mujer.

"Tras dos años de relación y uno y pico de convivencia, he puesto fin a mi relación con Coco Robatto al descubrir que tenía una doble vida. Me ocultaba en redes para ‘para protegerme’", asegura la hasta ahora desconocida novia del político. "Tiene a la vez una relación estable con una chica desde hace meses. Ella no sabe de mi existencia al igual que yo no sabía de la de ella", aseguró.

La fama de donjuán del político no para de crecer ahora que se está descubriendo que podría haber estado con varias mujeres a la vez aparte de Bárbara. Una de ellas sería Carolina Brid, Miss Panamá 2013 y experta en protocolo diplomático. Varios usuarios de redes sociales advirtieron que, después de que Bárbara Lobato publicara sus stories, Carolina utilizó el mismo medio para lanzar su propio mensaje. Ambas se siguen ya Instagram.

Carolina Brid

Primero compartió un emoji de palomitas para dar a entender que se suma a este culebrón y y acto seguido publicó un texto en inglés muy evidente: "Un hombre de verdad nunca hace daño a una mujer. Ten mucho cuidado cuando haces llorar a una mujer porque Dios cuenta sus lágrimas. La mujer viene de la costilla del hombre no de sus pies para caminar sobre ella o de su cabeza para ser superior, sino de su lado para ser iguales. Debajo de su brazo para que la proteja y junto a su corazón para ser querida".

De momento, Robatto no se ha pronunciado públicamente al respecto y se encuentra centrado en la campaña de las elecciones catalanas del próximo domingo 12 de mayo.