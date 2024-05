Marta Solaz, el inseparable amor de Sergio Peris-Mencheta

3 / 10

En estos años, la pareja no ha dejado de dedicarse mensajes de cariño en las redes sociales. Declaraciones de amor que se intensificaron cuando Sergio anunció su enfermedad: "Y si profesionalmente lo he hecho bien, en mi reino personal, la vida siempre me ha recompensado solo con la mejor compañía. Comenzando con nuestro equipo Marta, Río, Olmo, Senda (nuestro perro) y conmigo. Las aventuras, los cambios de vida, los viajes, los proyectos en común. Qué equipo.... 19 años y medio después, sigo perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado. Y mis amigos, maestros, mi Mamuska y Yonyon...", escribió sobre su mujer y su familia.