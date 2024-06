Fayna Bethencourt reacciona a la detención de Carlos, 'el Yoyas': "Se acabó el juego"

En busca y captura desde noviembre de 2022, este miércoles ha sido detenido Carlos Navarro, ‘el Yoyas’. Según han informado fuentes policiales a la agencia Europa Press, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han capturado al exconcursante de Gran Hermano en Anoia, Barcelona, en una casa donde estaba permanentemente escondido y donde tomaba medidas para evitar ser localizado.

‘El Yoyas’ fue condenado en sentencia firme por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria como autor responsable de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, a las penas de casi seis años de prisión, entre otras. Seis de ellos contra su expareja, Fayna Bethencourt y dos de sus hijos, así como contra la pareja actual de la canaria.

Tras conocerse la información, Fayna no ha tardado en hacerse eco a través de sus redes sociales. Aunque ha evitado hacer declaraciones directas, sí que ha compartido reacciones de compañeros de profesión que reflejan la tranquilidad que siente con la detención del padre de sus hijos: "¡Por fin! Un poco de descanso para Fayna", ha escrito la periodista Laura Fa. También se ha hecho eco de las palabras de Saúl Ortiz que ha expresado que "se acabó el juego" de Carlos Navarro: "Feliz por Fayna".

En una conversación exclusiva con Mediaset, la canaria ha asegurado que ha sido la propia Policía quien le ha comunicado la detención: "Estoy temblando aún. Estoy como en un sueño".

La polémica entrevista

Fayna no ha dejado de denunciar públicamente lo que ha sufrido por este tema. Lo ha hecho con más intensidad desde el año 2022 tras la huida de Carlos Navarro al no presentarse en prisión para cumplir su condena de cinco años y ocho meses. Esto no impidió que realizase una controvertida entrevista en El Mundo donde se declaró víctima del sistema y "cabeza de turco" de una situación instigada por su expareja.

Entonces Fayna confesó sentirse "enfadada, indignada y agobiada". Considerando "una vergüenza" que su expareja estuviese en busca y captura pero un periodista tuviese acceso a él: "Se le ha dado voz a un convicto, a un prófugo de la Justicia que debería haber encontrado antes la Policía que la prensa".

Hoy Fayna respira tranquila mientras reconstruye su vida junto a sus dos hijos y tratan de olvidar los terrible episodios que han vivido.