Las revistas apuntan a los motivos de la ruptura de María José Suárez y Escassi, pero no disparan

Una semana después de conocer la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, todas las revistas (a excepción de Hola) llevan la historia a sus portadas. Diez Minutos se centra en la "complicidad" del jinete y la actriz Hiba Abouk en la fiesta del turronero. Semana habla del famoso correo electrónico que propició el cese repentino de la relación.

Se refiere esta última revista a un mail del que todo el mundo habla pero que nadie quiere publicar. Y que ha filtrado de manera interesada una de las partes. Semana suaviza su contenido. Afirma que fue recibido por María José el 26 de junio, un día antes de que comunicase su ruptura en Instagram, y que ese texto "lo cambia todo". La modelo contacta con la persona que se lo envía y le descubren a un Álvaro que ella dice no conocer. "La modelo se queda completamente abatida al conocer no sólo la relación de amistad que mantenía Álvaro con esta mujer, cuyas iniciales son V.C. sino que además pudo confirmar que algunas excusas del jinete no eran verdad".

Semana también se hace eco de la hipótesis apuntada en Es La Mañana: el hecho de que Álvaro se pavonease con Hiba el sábado en Jerez no es casual. Quería que se hablase de su posible relación con la actriz antes que de los motivos reales de su ruptura.

Mar Flores defiende a su hijo Carlo

Habrá quien llame a Mar Flores aprovechada después de ver la portada de Hola de este miércoles. Porque ella ha dejado clarísimo que no pensaba sacar partido de la futura paternidad de su hijo Carlos. Y ahí la tenemos, en primera página, mirando a cámara y concediendo una larga (e íntima) entrevista.

Sin embargo se trata de una exclusiva pactada hace tiempo y quizá realizada antes de que la misma revista anunciase la exclusiva del embarazo. Porque la percha son sus 55 años de vida y el balance que hace de todos ellos. Pero Hola hubiera quedado muy mal si no le pregunta por su futura condición de abuela. "Yo soy feliz si mis hijos son felices. Carlos es un hombre adulto, y por tanto, no soy quién para cuestionar su vida. Y, por supuesto, le apoyaré siempre como madre".

Mar ya conoce a Alejandra: "Sí, nos conocimos casualmente en un sitio. Yo veo a mi hijo Carlos más sereno. Si mis hijos están bien, yo estoy bien, lo único importante es eso. Que se casen o no se casen, o con quién estén, da igual".

Y nada más. Confirma que se lleva bien con Carlo, porque hace unos días comió con él y sus otros cuatro hijos para celebrar su cumpleaños ("se ha dicho que lo pasé triste y sola, pero Carlo llegó el primero"), y asegura que se siente mejor que nunca. Y que está soltera. De momento.

Mientras Bigote ataca a las Campos

Diez Minutos entrevista a Bigote Arrocet aprovechando que Las Campos vuelven a ser noticia por el embarazo de Alejandra. "Ha sucumbido a la vida fácil", leemos en el titular de portada. "Espero que reaccione", añade en el interior.

Ahora trabaja como intermediario en negocios de energías renovables y asegura que le ha regalado un cuadro a Alejandra que, espera, ponga en su casa. También espera "que le vaya bien con el hijo de un verdadero conde italiano, no como otros condes falsos que pululan por la televisión". "Todos tenemos un pasado", responde a la pregunta de qué opina sobre Carlo y sus antecedentes penales. "La familia de Carlo es muy respetable y creo que relacionarse con esa familia y entorno le dará caché a Alejandra". Desconocemos si es ironía, la revista no lo aclara.

Lo que lamenta es que Alejandra no tenga estudios. Dice Bigote que su abuela estaba muy orgullosa de su prima Carmencita "porque estudió Derecho y de José porque era muy trabajador y responsable". "Espero que Alejandra despierte y recuerde lo que quería su abuela, que se forme y tenga una profesión digna. Pero no creo que Terelu y Carmen le aconsejen que deje de vender su vida porque ellas se benefician dando exclusivas a diestro y siniestro". Él no. Bigote además abre otro melón: la relación de las hijas de Teresa con su adorado Gustavo. "Querían echarle. Les molestaba el sueldo que tenía". "Yo impedí a Teresita que le echase".

Silvia Gómez Cuétara reaparece en la fiesta de Alberto Alcocer

Una semana después de que Hola anunciase su ruptura, la misma revista nos cuenta que Silvia Gómez Cuétara ha reaparecido en una fiesta. Fue hace unos días, en la convocatoria que hicieron Alberto Alcocer y su esposa, Margarita Hernández, para dar la bienvenida al verano.

La élite empresarial se dio cita en el edificio Millenium Independencia de la Puerta de Alcalá y hasta allá se desplazó Silvia, que lució un conjunto rosa pastel y muy buen aspecto. Dicen que su recuperación del cáncer que padece está siendo satisfactoria.

Su separación de Pérez Simón le habrá ocasionado, casi con total seguridad, algún problemilla a la hora de repartirse los amigos. Porque muchos de ellos son comunes. Lejos de quedarse en casa, el empresario de las telecomunicaciones salió el pasado domingo a la ópera. Y no fue solo. Se llevó con él a Teresa Bueyes, la abogada de los famosos, alimentando los rumores que hablan de una relación sentimental entre ambos.

Teresa lució un ajustadísimo mono negro con escote bardot y declinó hablar de noviazgo. "Nos vais a ver mucho juntos porque somos muy amigos".

Miguel Urdangarín, otro hijo de la infanta Cristina, enamorado

Y van tres de cuatro. Hola nos descubre a la nueva novia de Miguel Urdangarín, el tercer hijo de la infanta Cristina e Iñaki. Se trata de una joven llamada Olympia a la que, según la revista, conoció esta primavera en Madrid. Es de origen venezolano y estudia en la capital.

La pareja, que todavía no es seria (según su entorno "no son novios porque acaban de empezar"), ha pasado unos días con sus amigos en un "destino desconocido" que bien podría ser, apunta Hola, la finca "Los Molinillos", propiedad de Piru Urquijo, la abuela de Teresa (mujer del alcalde de Madrid) y Juan (novio de Irene Urdangarín).

Miguel, ahijado del rey Felipe, tiene 22 años y es biólogo marino después de haber terminado sus estudios el pasado año en la Universidad de Southampton. Ahora vive en Madrid con la abuela Sofía. En la actualidad está haciendo prácticas remuneradas en una empresa del sector.

Cóctel de noticias

Ana Duato espera el veredicto de la justicia con el apoyo de su familia. Hola incluye un reportaje en el que vemos una docena de fotos de la actriz en diferentes momentos de su día a día. Paseando a su perro, abrazando a su hija en un trigal o montando en motocicleta. Demasiada buena calidad para tratarse de imágenes robadas. En el reportaje leemos que la intérprete está esperanzada con el resultado judicial porque cree firmemente en su inocencia. De hecho prepara su regreso a los escenarios y un nuevo proyecto para la televisión.

Esther Cañadas luce tipazo en Ibiza. A sus 47 años la que tuvo retuvo y ella es el vivo ejemplo. La modelo se ha marchado de vacaciones con su hija Galia, que nació a finales de 2014.

Eugenia Martínez de Irujo presenta su nueva colección de vajillas en Hola. La duquesa de Montoro ha elegido los jardines del Palacio de Liria para mostrar su nueva faceta como decoradora de platos. Antes fue diseñadora de joyas y pintora de telas.

Hola entra en la boda de Natalia Santos y Esteban Rivas. Los herederos de la joyería Yánez y la famosa empresa de autobuses se casaron el sábado en Valencia acompañados de los amigos de la familia. Entre ellos Paloma Cuevas, María Margarita Vargas con Luis Alfonso o Lidia Bosch. Y el alcalde de Madrid con su esposa, que no se pierde una.

Semana se centra en el periplo de Paloma Cuevas y Luis Miguel ahora que el artista ha comenzado su gira española. Comieron en el restaurante La Ermita de la Candelaria de Córdoba horas antes de concierto y cenaron en Bodegas Campos salmorejo, mazamorra o pisto con huevo. Una vez que Paloma se fue de boda, el artista almorzó con su hermano Alejandro y su cuñada, Mariana Otero, en Casa Manolete Bistró, para emprender de nuevo viaje, esta vez Sevilla, segunda parada de su gira.

Mario Vargas Llosa vuelve a España. El premio Nobel está en Madrid con toda su familia, Patricia incluida, según vemos en Semana. Todos ellos se dio cita en uno de los restaurantes de comida cantonesa más famosos de Madrid, Baoli.