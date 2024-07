Joaquín Torres ignora la dramática entrevista de su hijo en televisión: "No me interesa nada"

Joaquín Torres reapareció el pasado fin de semana en el concierto que Luis Miguel dio en el Santiago Bernabéu y se mostró muy incómodo cuando le preguntaron por la entrevista que su hijo, Álvaro Torres, dio en el programa Y ahora Sonsoles. "Lo he vivido con total respeto. Que cada uno haga con su vida lo que quiera, es que no me interesa nada", declaró ante la prensa.

Álvaro es el hijo mayor que el arquitecto tuvo y Mercedes Rodríguez Parrizas. A pesar de que siempre ha mantenido un perfil discreto, el pasado 26 de junio decidió contar su historia en el programa de Antena 3 para ayuda a millones de jóvenes, igual que hace cada día en las redes sociales.

Todo comenzó cuando, a pesar de tener la suerte de contar con una familia que siempre le ha brindado lo que ha necesitado, Álvaro tomó el camino de las sustancias estupefacientes. Al cambiarse de colegio se hizo amigo de malas influencias que le llevaron a caer en las drogas y el alcohol. Sus padres desconocían por completo su estilo de vida, hasta que un día fue detenido y recibieron la llamada de la Policía.

Aquel momento fue el gran punto de inflexión en su vida y Álvaro se abrió una cuenta en redes para contar su proceso de superación y ayudar a la gente. Ahora, Torres, a sus 17 años, va a comenzar sus estudios universitarios en Londres, tiene su propia marca de ropa y es coach.

Durante su visita al programa de Sonsoles Ónega, Álvaro contó que tenía intención de hacer amigos y divertirse, por lo que comenzó a imitar sus malas costumbres. "Me costaba mucho decir que no", explicó. Pronto comenzó a beber alcohol y tomar drogas, pero siempre se lo ocultó a sus padres. "Al final les engañas", apuntó, aunque un día le pillaron conduciendo bajo los efectos del alcohol y con uno de sus amigos en el maletero.

Joaquín Torres estuvo casado durante más de una década con Mercedes Rodríguez Parrizas, con la que tiene dos hijos en común. La pintora fue su primera novia e iniciaron un romance a los 17 años. "Estuve siete años de novio con ella, con fecha de boda puesta, pero me dejó por otro chico que supo amarla mejor que yo", aseguró.

"Cometí el error enorme de casarme y de intentar una vida imposible. Estuvimos ocho años y tuvimos dos hijos. Generé muchísimo dolor", reconoció. Para él lo más difícil fue cuando se enteraron sus hijos. "Los hijos te dan lecciones todos los días. Mi hijo con 13 años me dijo ‘lo importante es que seas feliz’ y a día de hoy mi relación con ellos es espectacular. Me quieren y me admiran", dijo entonces.