Nacho Cano, tras su detención: "Van a por mí porque también van a por Ayuso"

Nacho Cano ha ofrecido este martes una rueda de prensa tras salir a la luz la noticia de su detención por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical 'Malinche' en Madrid. En concreto, se le acusa de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y otro contra los derechos de los trabajadores. Tras una detención que según el artista ha durado 10 minutos y tomarle declaración, fue puesto en libertad con cargos a la espera de una citación judicial.

El exmiembro de Mecano aseguró en su cita ante la prensa que "hay mucha gente que está intentando hacerme daño" y no descarta que haya una persecución política detrás. "Si yo salgo de ahí sin que hubiera ningún periodista en la puerta pero automáticamente sale en La Ser y en El País que estoy detenido... Publican ‘Nacho Cano, detenido’, criminal. Parece que me he traído a todos los inmigrantes", se quejó, defendiendo que paga "177 nóminas a todos los trabajadores para que progresen".

Al ser preguntado por el posible motivo de su detención, Cano apunta a motivaciones políticas: "Ahora mismo hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno [Begoña Gómez]. Como Nacho Cano es amigo de Ayuso y Nacho Cano es el único arista que se no es comunista y de izquierdas... (...) Van a por mí, porque si van a por mí, también van a por Ayuso. Eso es lo que pienso que está pasando".

El director de ‘Malinche’ también apunta a la Policía Nacional, que "ha actuado de forma "dirigida" y "deplorable". "Todos sospechábamos, pero ahora no tenemos ninguna duda de que todo esto lo ha orquestado la Policía. Esto es la Stasi, es un sistema orquestado para sacar la noticia de que estoy detenido por traer inmigrantes de forma irregular al país", expresó, aunque también reconoció que existe un conflicto con sus trabajadores. "Hubo un problema con una becaria que viene y es conflictiva (...) Vemos que es imposible la convivencia y se le pone un billete de vuelta. Se marcha amenazando que va a destrozarlo todo y pone una denuncia el pasado mes de enero".

"Hace dos semanas se presentaron en la escuela 12 policías y se llevaron a los becarios a comisaría", continuó explicando. "Cuando se los llevan les quitan los móviles y les preguntan si ha habido acoso sexual. Me llaman el pasado miércoles para declarar y se pospuso mi declaración para el día de hoy", reveló. También denunció el trato recibido en la comisaría madrileña en la que se le tomó declaración y nombró personalmente a su comisario jefe, Alberto Carba, "que está muy supeditado a (Fernando Grande) Marlaska", ministro del Interior.

Con parte de la plantilla a sus espaldas para respaldar su testimonio, Cano explicó que el origen de las denuncias está en un programa de becas que montó para traer talento juvenil de México de cara al estreno del musical en ese país. "Tenemos una iniciativa de becas con la Casa de México y no hemos explotado a nadie en el musical ‘Malinche’, simplemente hemos tenido 17 becarios. A los becarios se les pone vivienda, se les paga 500 euros como beca de apoyo y se les da comida", aseguró.

En ese sentido, afirmó que el programa es fruto de un convenio con una escuela, que incluye las prácticas en el musical, que siempre ha tenido "un comportamiento transparente" y que ha realizado todas "las cuestiones legales que se tienen que hacer cuando se trae a un extranjero".