Mar Flores disfruta de una escapada a Ibiza con un misterioso acompañante

El nombre de Mar Flores vuelve a llenar las páginas de la prensa rosa ahora que se ha conocido que su hijo Carlo Costanzia será padre junto a Alejandra Rubio, la hija de su ‘archienemiga’ Terelu Campos. Tras ofrecer una entrevista exclusiva a la revista ¡Hola! la semana pasada en la que hizo balance de su vida personal y profesional, la modelo ha sido fotografiada junto a un misterioso acompañante durante una escapada a Ibiza.

En un momento en el que la isla se llena de multitud de rostros conocidos y hay un paparazzi en cada esquina, Mar ha decidido no esconderse y dejarse ver con un atractivo amigo (aún se desconoce si algo más) mientras tomaban algo en un local. De hecho, este mismo miércoles compartió una instantánea en Instagram en la que aparecen dos copas junto a una sangría de champagne y, gracias a las imágenes, hemos descubierto que estaba muy bien acompañada.

Fue precisamente en su revista de confianza donde respondió a las preguntas sobre su vida amorosa: "¿Cómo debería ser la persona que conocieras para que te volvieras a enamorar?". "(Piensa y luego se ríe). Una persona que sume a mi energía, que aporte a mi bienestar, que me deje que la ame sin exigencias. Tengo mucha vitalidad y mucha vida, me levanto cada mañana con unas ganas de comerme el mundo que me muero, así que tendría que ser alguien como yo, con mucha energía, que le encante viajar, bailar, que sea positivo, que no sea celoso ni machista y entienda que las mujeres podemos tener nuestra independencia profesional y personal", respondió.

La última pareja conocida de Mar Flores fue el empresario Elías Sacal, con que mantuvo una relación de idas y venidas durante seis años hasta separarse en febrero de este año. Ella misma confirmó su ruptura el día de San Valentín a través de Instagram con un profundo mensaje. "Que hoy todo el amor que das encuentre un millón de formas de volver a ti", y ella añadió: "No hace falta tener pareja para dar y recibir amor. Los solteros también somos felices". ¿Vuelve a estar ilusionada Mar?