Alba Carrillo denuncia la persecución de Telecinco un año después de su veto

Alba Carrillo era uno de los rostros más carismáticos de Telecinco aunque odiada y querida a partes iguales por el público. Su salida de Mediaset España en la primavera de 2023 vino acompañada de declaraciones explosivas contra los dirigentes de la cadena y algunos de sus principales presentadores, como Ana Rosa Quintana.

A pesar del rencor, la exmodelo superó el golpe bajo por su veto y rehizo su vida profesional con otros proyectos principalmente asociados a TVE. Pero la excolaboradora, conocida por tener la mecha corta, ha vuelto a estallar por culpa de la participación de Jorge Pérez en Supervivientes All Stars, el ex guardia civil casado con el que tuvo una aventura y cuya historia dinamitó su trabajo en Telecinco mientras que él conservó el suyo.

En una serie de stories en Instagram, Alba se dirigió a la "cadena ponzoñosa" (Telecinco) para pedir que dejaran de intentar de hacer audiencia a su costa. "Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz", pide, y añade: "Seguid llevando a gente a desmembrar a sus propias madres por cuatro duros o haced docuseries y contratar a los malechores para luego volverlos a encumbrar entre cocos, pero tened dignidad y no hagáis caja con nada que tenga que ver conmigo".

Alba avisa que tomará medidas legales contra cualquiera que atente contra su honor, mucho más ahora que no puede defenderse en televisión. "Maldad es intentar blanquear al infiel y a la Santa que hicieron todo lo posible hasta que consiguieron que me quedara sin trabajo a base de amenazas y demandas", dice sobre Jorge y su mujer Alicia. "Basta, quiero que Mediaset me deje en paz". Además, acusa al programa de querer "blanquear a un tío que se ha portado fatal" y "seguir con el machismo aberrante de ‘esta mujer que fue la manzana de la tentación y este pobre señor con cuatro hijos’". "Ya no lo aguanto más. Es acoso y derribo", sentencia.

Vengo a alegraros la mañana con el brote completo de Alba Carrillo contra Mediaset, Telecinco, Supervivientes, el infiel y su mujer, los colaboradores casposos y su vecino del 5º si le apuran. Es la mejor. pic.twitter.com/HyKgh9xve3 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) July 16, 2024

El detonante

Fue Sofía Suescun la encargada de sacar a relucir la infidelidad de Jorge a su mujer con Alba después de que le echaran en cara no haber compartido una tarta de chocolate con sus compañeros. "Eres el primero que cae en las tentaciones, me tendrías que entender un poco", espetó Sofía para estupefacción de Jorge y el público, aunque luego se arrepintió y pidió perdón.

Sofía: precisamente tú has caído en tentaciones esperaba que me entendieras MADRE #SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/2VgHic27zj — Dani (@danistrxnd) July 11, 2024

Jorge Pérez terminaba rompiéndose y, entre lágrimas, le hizo una pregunta a Jorge Javier Vázquez en directo: "Quiero saber si mi mujer está en plató, solo necesito saber si sí o si no". "Tu mujer está bien", contestó el presentador, algo que tranquilizó a Jorge que, aunque no podía contener el llanto, terminó con el tema: "Ya está, lo digo de verdad. Os lo pido por favor (...) Decidle que la amo, que la quiero, que estoy deseando estar con ella y que para mí es mi mundo".