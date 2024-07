Federico propone crear una ONG sin ánimo de lucro para resarcir a Valeri

La Crónica Rosa ha comenzado con una propuesta de Federico Jiménez Losantos, en la que propone crear una organización no gubernamental sin ánimo de lucro para resarcir a Valeri, la mujer trans que ha desencadenado la ruputura de Álvaro Muñoz Escassi y María José . Como nadie la entrevista, no le pagan, se quedó colgada y sin exclusiva en un parque de Aranjuez, mientras Escassi y María José van apareando los billetes...

Y mientras sigue esperando a que suene el teléfono, ayer Valeri decidió entrevistarse a sí misma y hacer un directo de Instagram con sus seguidores (hay que recordar que tiene el perfil privado) en los que se pudieron conocer más detalles sobre su vida personal. Eso sí, Valeri les dijo "Aparte del tema en cuestión, preguntadme lo que queráis" por lo que tanto las preguntas como las respuestas fueron muy light.

Aun así pudimos saber que tiene 29 años, que vive en Torrejón de Ardoz (cuando todos pensábamos que vivía en Valladolid) y que lleva 11 años en España. También le preguntaron cómo fue su agresión homófoba o si tiene pareja, afirmando que tuvo pareja hasta octubre y que se va ir de vacaciones a Ibiza con alguien a quien está conociendo. También confirmó que se llama Valeri no Valerin, aunque no le molesta que la llamen así, ya que María José Suárez también lo hacía y no le molesta.

Para el director de Es la Mañana sigue siendo clave saber quién es el señor que firma como si fuera Álvaro pero no lo es, y saber, tal como dejó caer María José en su entrevista, si hay personas del mundo del fútbol y gentes de este medio, para referirse a la TV. ¿Saldrá si hay alguien famoso? Seguramente sí.

Otro de los temas de la jornada es la posible relación entre Ricky Martin y Nacho Palau, una información de Parada en Y Ahora Sonsoles, en la que contó que los dos se han visto en La Coruña el pasado 9 de julio, con motivo del concierto del puertorriqueño en la ciudad. Ricky Martín y Nacho Palau, se habrían dejado ver en actitud muy cómplice y cariñosa tras el show, en el que Palau estuvo entre bambalinas en compañía de sus dos hijos.

Hay que recordar que tanto Ricky Martin como Palau sin viejos amigos ya que ambos se conocieron durante la relación de 24 años del escultor con Miguel Bosé, debido a la gran amistad que une a Ricky Martín con el intérprete de Amante bandido. De hecho, Ricky es padrino de Tadeo, uno de los hijos de Miguel Bosé, y ayudó asimismo a la ex pareja con sus dudas respecto al proceso de la gestación subrogada.