Álvaro Muñoz Escassi, harto, anuncia acciones legales: "Esto ha ido demasiado lejos"

Álvaro Muñoz Escassi, uno de los protagonistas del verano, se ha convertido en el protagonista del verano tras su inesperada ruptura con María José Suárez, el escándalo Valeri y su posterior relación, con pillada incluida, con Hiba Abouk confirmada con unas imágenes en las que ambos aparecían muy cómplices cogidos de la mano y abrazados en un hotel de Hammamet, en Túnez.

Días después de la publicación de las imágenes, Álvaro ha tomado una decisión y ya no quiere hablar más sobre su relación con Hiba además de querer llevar su vida privada en la más estricta intimidad.

Escassi ha hablado con Beatriz Archidona para el programa TardeAR para asegurar que va a "emprender acciones legales contra todos aquellos que atenten" contra su intimidad asegurando que esta situación "hay que pararla" porque hay mucha gente que se está "aprovechando" de todo y él tiene "familia e hijos".

Consciente de que todo lo que se está hablando sobre su vida privada tampoco está siendo fácil para la diseñadora, el jinete explicaba: "Si María José Suárez está mal, lo siento. Siento mucho que esté mal, ante todo le tengo cariño, por lo que hemos vivido. Le deseo lo mejor, igual que entiendo que lo mismo sentirá ella por mí, ¿no?".

Escassi, que se refugia estos días en Tarifa, está muy harto de todo y pregunta a las mujeres que están saliendo a hablar de él si tanto mal ha hecho: "Estoy desesperado, esto es insoportable. No se pueden subir al carro a cualquier precio. Tengo vida, trabajo, responsabilidades y no se puede atacar de esta manera. No he cometido ningún delito, no he hecho nada, me he separado de María José Suárez, puedo hacer con mi vida sexual lo que me apetezca".

Asimismo, ha confirmado a Archidona que ya no quiere dar más entrevistas porque necesita estar tranquilo, además de estar afectándole a él y a las personas que quiere. "Esta conversación que tenemos es para ti para que maticéis en el programa y ya está". Ha sido la propia presentadora la que ha comentado las palabras de Álvaro: "Está muy cansado y harto porque dice que no ha matado a nadie y no ha cometido ningún delito".