La actriz Daisy Ridley, conocida por su papel principal en la última trilogía de Star Wars, ha revelado en la revista Women’s Health que padece la enfermedad de Graves.

Se trata de un desorden autoinmune que le fue diagnosticado el pasado mes de septiembre, cuando rodaba el thriller Magpie. "Pensé, bueno, he interpretado un rol muy estresante, asumo que por eso me siento mal". No obstante, una visita a un endocrino puso a la actriz británica en alerta.

Los síntomas principales son taquicardias, pérdida de peso, fatiga y temblores.

"Cansado pero conectado" fue la descripción que el doctor utilizó para trasladar a Ridley los síntomas, y la actriz comprendió inmediatamente. "Pensé que estaba enfadada con el mundo, pero resulta que es porque todo funciona tan rápido que no puedes relajarte".

La actriz, que próximamente retomará el papel de Rey en un nuevo film de Star Wars, ha adoptado una rutina de medicación diaria combinada con sauna, crioterapia, masajes y otras disciplinas para reducir la inflamación, así como una dieta sin gluten.

La enfermedad de Graves lleva a la hiperactividad de la glándula tiroides (hipertiroidismo) y se produce cuando el sistema de defensas ataca por error tejidos sanos. Situada en la parte frontal del cuello, la tiroides segrega hormonas que controlan el metabolismo del cuerpo, vital para regular los niveles de energía.

Se trata de una enfermedad más común en mujeres de más de 20 años, pero también puede afectar a los hombres. Sus síntomas principales son debilidad muscular, fatiga, ansiedad, insomnio, palpitaciones, temblores, pérdida de peso, cambios de humor…