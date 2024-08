Cronología de una separación: Alice Campello, molesta con el último movimiento de Morata

Después de ocho años de matrimonio y cuatro hijos en común, este lunes Álvaro Morata y Alice Campello confirmaron han decidido poner punto y final a su relación. Hasta ahora era considerada una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, sin embargo, los últimos días evidenciaron que algo no estaba bien entre ellos: fotografías que desaparecían de las redes sociales y algunos cambios en sus perfiles que no pasaron desapercibido entre los seguidores de la pareja, que no tardaron en reunir ‘pruebas’ que demostraban la crisis matrimonial.

Hubo quien incluso se atrevió a decir que todo se debía a una deslealtad por parte de Álvaro Morata, algo que precipitó un comunicado en el que finalmente confirmaban la noticia. Dos textos, primero uno del futbolista y más tarde el de ella, redactados a marchas forzadas, lo que indicaba que el todavía matrimonio no quería comunicar su decisión al menos por el momento.

Y saltaron las alarmas

La incorporación del delantero como nuevo jugador del AC Milán el pasado 9 de agosto hizo saltar las alarmas: la italiana no apareció en la presentación y el deportista llegó sin alianza de boda. Entonces, Campello intentaba echar balones fuera justificando su sonada ausencia por la dificultad de mudarse y buscar casa para alojar a los cuatro hijos que tienen en común.

Los rumores cobraban cada vez más fuerza debido a los movimientos en redes sociales: ella modificaba su Instagram y dejaba de ser Alice Campello Morata y pasaba a llamarse Alice Campello. Unos minutos después cambiaba su imagen de perfil y eliminaba la que tenía con su todavía marido para colocar una en solitario. Por último, eliminaba la última instantánea fijada en su muro en la aparecía junto a Morata y sus hijos.

No tardaron en llegar los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Morata, algo que indignaba a la italiana que escribía un contundente mensaje en redes en el que no confirmaba la ruptura y pedía respeto para su familia: "Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo. Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha faltado al respeto y yo tampoco. Si tengo una certeza en la vida es el respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea. Y todas estas movidas por haber quitado unas fotos... Me parece alucinante las películas que se monta la gente en la cabeza" escribía.

Guerra de comunicados

Sin esperarlo (y sin consultarlo con la madre de sus hijos), Morata tomaba la delantera y emitía un comunicado en el que finalmente confirmaba la separación, confesando que se trata de una decisión muy dolorosa y pidiendo respeto y empatía tanto para él como para su mujer, quien asegura que siempre tendrá "un lugar importante en su corazón".

Precisamente este comunicado no habría sentado nada bien a Alice, tal y como desvelaron este lunes en el programa TardeAR, pues ella hubiera preferido un anuncio conjunto que no diera pie a nuevas especulaciones. Aunque la ruptura definitiva se produjo hace dos semanas, y los familiares y amigos ya estaban informados, todavía no habían decidido cómo y cuando hacer pública la noticia.

Su entorno asegura la decisión se debe al desgaste de la convivencia y los continuos desencuentros que, poco a poco, han ido minando la relación.