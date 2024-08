Álvaro Muñoz Escassi responde a María José Suárez: "No soy un santo"

Tú a "Y ahora Sonsoles" y yo a "Tardear". Así podría describirse la situación que viven en la actualidad Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, que no han dudado en aclarar los aspectos de su ruptura desde los respectivos programas donde han comenzado a colaborar.

Si el lunes María José Suárez debutaba como colaboradora de moda y estilo de vida en 'Y ahora Sonsoles',y desvelaba algunos detalles de lo que le llevó a romper su relación, Escassi ha contraatacado en el programa de 'TardeAR', de Ana Rosa Quintana, del que va a ser colaborador.

Uno de los protagonistas del verano no ha dudado en asegurar que se encuentra bien a pesar de la complicada ruptura mediática. Asimismo, ha confirmado que no se arrepiente de la entrevista que concedió en "De Viernes" en la que habló de sus gustos en cuanto a las relaciones se refiere: ''Nunca me arrepiento de las cosas que hago. Lo que tengo claro es que mientras yo hable de mí y de mis cosas, no hago daño a nadie. Y si hago daño a alguien, lo siento muchísimo, no fue mi intención. Al final, todas las separaciones, cada uno tiene una forma de verlo y cada uno, pues actúa como piensa y cree''. Ante esto, Ana Rosa le ha respondido que María José Suárez sí salió dañada tras esta ruptura, a lo que él ha replicado que "en todas las separaciones cada uno tiene una vivencia o una forma de ver las cosas, y cada uno actúa como cree o piensa", incidiendo que no actuó "con maldad".

Escassi es consciente de su fama de mujeriego y conquistador: "Yo no soy un santo, ni la mejor persona del mundo. Soy el más imperfecto del mundo, pero yo no me veo hablando mal de una persona con la que he compartido días, meses o años de mi vida (...) Más del 50% de la culpa la tengo yo, pero en las parejas no hay ni buenos ni malos'', ha señalado.

Para terminar, la presentadora ha querido saber si está enamorado en estos momentos de su vida "Siempre", le ha contestado Álvaro con una sonrisa.