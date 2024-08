Las revistas de esta semana coinciden en sus portadas y llevan el fallecimiento de Caritina Goyanes a los 46 años de edad y tan sólo 19 días después de la muerte de su padre, y donde se pueden ver varios reportajes que recogen que la vida de una mujer que se ha ido demasiado pronto. Ayer se celebró una misa en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Guadalmina, que se quedó pequeña ante la gran afluencia de familiares y amigos que quisieron darle su último adiós. Posteriormente se trasladó el féretro a Madrid, donde hoy será enterrada en el panteón familiar del cementerio de San Isidro.

Su hermana Carla ayer le publicó unas emotivas y preciosas palabras de despedida en Instagram, acompañadas de unas imágenes muy bonitas, donde Carla se compromete a cuidar de sus sobrinos, de su cuñado Antonio Matos y de Cari Lapique, que ha tenido que asumir la pérdida de su marido y su hija en solo 19 días.

Tal y como avanzaba Beatriz Cortázar en la Crónica Rosa, y a pesar de que seguían publicando fotos de sus vacaciones en Seychelles, hemos sabido por la revista Semana que Tamara Falcó e Iñigo Onieva están pasando unos días en Sotogrande desde el 15 de agosto. En las imágenes vemos a la pareja tomando algo en una terraza o dando un paseo.

Por su parte Sara Carbonero reconoce que ha pasado un bache en su relación con Nacho Taboada, motivado por sus problemas personales. Unos rumores que surgieron cuando Nacho decide irse de la casa que compartía con la periodista para dejar a Sara y a su madre más espacio. La cuestión es que no han roto y siguen juntos.

Como se comentó también en la Crónica Rosa, a Yésica Sánchez le pasaron unas fotografías que confirmaban que Carmen Borrego estaba haciendo unas compras en El Palo, en Málaga. Una información que Diez Minutos con imágenes de Carmen y su marido dándose un baño en la playa, y que, como ha confirmado Daniel Carande, fueron tomadas durante el fin de semana.

Hola lleva también en portada la boda del chef Jordi Cruz y Rebeca Lima, con un completo reportaje de 16 páginas, en la que destaca desde el lugar de celebración a los detalles de la ceremonia donde el hijo de ambos tuvo un especial protagonismo. Alaska nos ha confirmado que Mario se lo pasó genial en la boda, que comieron de lujo y ha señalado, con humor, que el auténtico acompañante de Escassi a esa boda no fue Huga Rey, sino Mario Vaquerizo. También ha querido destacar la foto de Mario posando en el suelo, rodeado de los novios y las 16 damas de honor del enlace.

Otra exclusiva que estaba llamada a aparecer en la portada de Hola es la de la entrevista previa al enlace de Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verret. Todos han estado de acuerdo en señalar que ni las fotos ni los contenidos tienen desperdicio, como por ejemplo cuando les preguntan que es para ellos casarse: para el chamán es "sellar nuestro amor ante el universo" mientras que para la princesa noruega es "una forma de elevar nuestra energía y entrar en una nueva fase de nuestra relación".

Urelación tiene muchas singularidades, en la que Verrett se define como "soul sexual", es decir, que cree en la "sexualidad del alma" ya que se relaciona con almas no con personas, lo cual queda muy bonito al decirlo pero que nadie sabe exactamente lo que es. Sin duda, un concepto que no ha convencido a nuestros colaboradores. Lo que está claro es que la noticia de que han vendido la exclusiva no ha sentado bien a los medios noruegos, y que la familia real de Noruega ha decidido no posar en la exclusiva.

Y ayer por la tarde Telecinco contraatacó con Alvaro Muñoz Escassi respondiendo a la entrevista que María Jose Suarez dió en "Y ahora Sonsoles". El personaje del verano, contó que no ha parado y a la pregunta de si está enamorado, ha contestado "siempre". Luego ha explicado. "No estoy saliendo con nadie. Estoy soltero y…"