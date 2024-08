El hijo de Arévalo cuenta su infierno junto a Malena Gracia: "Lo tenía engañado"

La relación de Paco Árevalo con Malena Gracia abrió muchas heridas familiares. Su hijo, Paquito, fue uno de los que nunca aprobó la relación y ahora, cuando la artista amenaza con escribir un libro sobre su historia ‘de amor’ con el humorista, está dispuesto a contar toda la verdad sobre lo que vivió su padre: "Yo me dejé de hablar con mi padre por esto. Vivíamos en la misma casa y no nos dirigíamos la palabra", confesó este miércoles en Y ahora Sonsoles.

"No la he aceptado ni la voy a aceptar en la vida", continuó Paquito, asegurando que el verdadero amor de su padre fue su madre, Elena, fallecida en 2015. "Cualquier otra mujer que veo que va a hacer feliz a mi madre, la hubiese aceptado. Pero lo veía engañado, yo estaba viendo cosas que él, con el encoñamiento, no era consciente. No lo podía permitir".

Paquito conocía a Malena desde hace varios años, ya que la relación de amistad con su padre formó parte de sus vidas desde que era joven. Pese a que en su momento no tenían problemas, Paquito vio sus intenciones cuando empezaron a salir juntos. "Yo sé que le va a hacer daño desde el minuto uno. Siempre lo ha hecho. Lo hizo con mi padre en vida y lo hace ahora. Yo antes de empezar con mi padre tenía una buena relación con ella".

Para el hijo del cómico, Malena medía el amor de su padre según la calidad de los regalos que le hacía: "Si estás enamorada de una persona, lo estás con todo, incluso con lo malo. No puedes quejarte de que tienes que subirle los calcetines. Claro, estás con una persona de setenta y pico años. No estás con un chaval de 18".

Sobre la intención de Malena de escribir un libro sobre esta relación, el hijo amenaza con tomar medidas legales: "Espero que no se atreva. Le va a caer una demanda. Para escribir las memorias de una persona, tú tienes que pedir permiso a la familia".