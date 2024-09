Lara Dibildos, sorprendida con el nuevo trabajo de Escassi

El fichaje de Álvaro Muñoz Escassi como nuevo tertuliano estrella de TardeAR, en Telecinco, tras el debut de María José Suárez como colaboradora de Y ahora Sonsoles, en Antena 3 es uno de loz bombazos televisivos de la nueva temporada. Los exnovios compiten directamente por la audiencia de la mano de Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, respectivamente, después de su polémica ruptura en junio.

El jinete reapareció en un plató dos meses después de su última entrevista el pasado lunes 26 de agosto en el regreso de la presentadora a su programa tras sus vacaciones estivales y, tras 'disculparse' por la manera en la que terminó su relación con la modelo, y dejar en el aire si es de Hiba Abouk de quien está enamorado, anunció su sorprendente incorporación a TardeAR como nuevo colaborador.

Una semana después hay una persona muy cercana a Escassi que no tenía ni idea de esta vuelta por todo lo alto a televisión del andaluz y se ha enterado por la prensa. Nos referimos a Lara Dibildos, con quien Álvaro mantuvo una relación y con la que tiene un hijo en común, que a pesar de mantener una maravillosa relación con su ex y ser una de sus grandes defensoras, no sabía que tiene un nuevo trabajo. "¿Qué fichaje?", preguntó sorprendida, interrogando al reportero de Europa Press sobre el programa en el que va a colaborar el jinete. "¡Ah vale! No, te juro que me pongo nerviosa", añadió sin disimular su sorpresa.

Un shock que no le duró demasiado, puesto que no dudó en mostrarle su apoyo incondicional en este nuevo reto como colaborador de televisión: "Álvaro es un tío divertidísimo, divertidísimo. No sé dónde va a colaborar, pero seguro que va a aportar un montón", confesó.

Además, Lara también aclaró las imágenes con su novio Carlos Maturana en las que aparecen en una playa nudista y, quitando hierro al asunto, reconoció que aunque no es "asidua" a este tipo de playas, "me parece estupendo": "Comimos en un chiringuito súper chulo y luego había una playa nudista", zanjó con una sonrisa.