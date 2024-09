Álvaro Morata y Alice Campello, pillados juntos en Madrid

La revista Diez Minutos publica fotografías exclusivas de la expareja del verano: Alice Campello y Álvaro Morata. Desde que anunciaran su separación a través de varios comunicados a destiempo, el futbolista y la influencer italiana no habían reaparecido juntos. Las imágenes que muestra la citada publicación fueron tomadas el pasado 2 de septiembre y en ellas vemos al todavía matrimonio llevando a sus mellizos, Alessandro y Leonardo, al colegio. Los niños, de 6 años, estrenaban curso y allá que fueron sus papás a acompañarles.

Alice y Álvaro llegaron al centro escolar en el mismo coche, él conduciendo y ella de copiloto, y en las imágenes se les ve charlando de forma animada. Dice su entorno que no es la primera vez que vamos a verlos juntos. Todo por sus hijos, como ya anunciaron que harían en sus comunicados tras salir a la luz la ruptura.

Hasta hace unas semanas nada hacía presagiar este triste final en una de las parejas más consolidadas de nuestro fútbol y más después de las románticas imágenes que pudimos ver durante la la final de la Eurocopa, donde Alice y sus cuatro hijos no quisieron perderse un día tan especial para el deportista.

Con la oleada de crítica y rumores sobre una posible infidelidad, finalmente para pareja daba un paso al frente y confirmaba la ruptura, pero negaba cualquier tipo de problema, faltas de respeto o la existencia de terceras personas. "Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice porque ni siquiera fui a la fiesta de la Selección para que no surgiesen este tipo de rumores". Asegurando que está "destrozado" debido a la críticas y la presión que ha recibido en redes sociales y por parte de la prensa: "Estoy destrozado. He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas, no solo la prensa del corazón, también la deportiva".

El traslado del futbolista al AC Milán le beneficiará para poder evadirse de lo que está ocurriendo en nuestro país, aunque ha aprovechado estos días para volver a reunirse con la madre de sus hijos.