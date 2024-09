Javier Ungría responde en esRadio a la dura acusación de Elena Tablada

Las declaraciones de Elena Tablada en el podcast Me quedo contigo, asegurando que su exmarido, Javier Ungría, "tenía manía" a su hija mayor Ella, ya han tenido respuesta por parte del empresario. Lo ha hecho a través de Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, quién ha explicado durante la Crónica Rosa de este viernes que, aunque Ungría no quiere hacer demasiadas declaraciones al respecto, se estaría planteando tomar medidas legales.

Según el testimonio de Tablada, su entonces marido sentía rechazo hacia su hija mayor, fruto de su relación con David Bisbal: "Sentía rechazo por Ella. Al principio la niña pensaba que era normal. Llegó a decirme: 'No aguanto a Ella, he salido porque no la soporto", contó, asegurando que este fue uno de los factores que precipitaron su separación.

Para la subdirectora del matinal de esRadio, esta desafortunada acusación podría tener consecuencias graves para ella: "Javier nos dice que no quiere hacer declaraciones. pero está pensando poner el tema en manos de sus abogados. Hay ciertas líneas que no se pueden cruzar. Si se calla se puede seguir alimentando este rumor o esta bestia. Pero le ha molestado la línea que ha cruzado Elena Tablada. No se ha dado cuenta de las consecuencias para la niña. Decir que alguien ha cogido manía a una niña es muy delicado".

Por su parte, el periodista Daniel Carande ha desmentido la mala relación, asegurando que jamás ha escuchado que existiesen conflictos entre Javier Ungría y la hija mayor de Tablada: "A mi siempre me han dicho que se ha llevado estupendamente con la niña. Cuando he hablado con la madre de Elena Tabla siempre ha confiado en que, al igual que pasó con Bisbal, terminen teniendo una buena relación. Javier también es el padre de su otra nieta y confía en que estos conflictos terminen".

Especialmente sorprendido se ha mostrado el director del espacio, Federico Jiménez Losantos, que siempre ha considerado a Tablada "una mujer muy sensata": "Elena tradicionalmente siempre ha sido muy sensata. Me sorprenden estas declaraciones. Ha metido la pata".