Bárbara Rey reaparece en Hellín ajena a la polémica (y con multa de recuerdo)

Aunque su última semana ha sido muy complicada tras la publicación de sus imágenes con el rey Juan Carlos en la revista holandesa Privé, Bárbara Rey no ha querido cancelar sus compromisos profesionales.

La de Totana ha reaparecido en el Teatro Victoria de Hellín convirtiéndose en la protagonista del espectáculo 'Una noche Bárbara'. Luciendo un minivestido de lentejuelas granate con el que ha presumido de piernas, la artista ha dejado a un lado la polémica conquistando al público manchego. Al ritmo de su canción más popular, 'Los hombres para mí son como marionetas de cartón', Bárbara ha derrochado sonrisas y bailes sensuales arrancando los aplausos del público en una de sus actuaciones más difíciles, ajena a la polémica que la rodea.

Bárbara se ha sincerado con su público y ha lanzado un contundente mensaje en plena actuación: "Estoy feliz, encantada de estar con vosotros en Hellín en un sitio estsupendo y maravilloso. Había algunas personas que pensaban que yo no iba a venir esta noche". "Dije tengo que estar. Voy a estar porque hay momentos en la vida en donde uno piensa que casi todo se ha acabado y que es mejor marcharse y estar en un sitio tranquilo en donde nadie te diga nada ni te pregunte, pero estuve pensándolo y dije no, tengo que seguir viviendo, tengo que hacer todo lo posible para que las personas en un momento determinado quieran estar conmigo, quieran verme, puedan hacerlo y vean que me encuentro bien y que estoy tremendamente agradecida a todo el público que me ha seguido toda la vida y por eso soy quien soy" ha sentenciado.

Después de darlo todo sobre el escenario abandonaba el teatro prácticamente en volandas, agobiada y tensa por la cantidad de medios de comunicación que se habían desplazado hasta allí. Bárbara ha agradecido el cariño recibido dejando claro que no se ha planteado en ningún momento aparcar su carrera profesional por lo sucedido."Si estoy muy bien, si ya os lo he dicho" ha sentenciado.

Según informa Europa Press, no todo han sido alegrías en su esperado regreso a los escenarios, ya que al abandonar el teatro, Bárbara se ha encontrado con una multa en el parabrisas de su coche por valor de 80 euros al aparcar en una zona prohibida.