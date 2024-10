Rafa Mora aprueba las oposiciones con la nota más alta de su promoción

El pasado mes de junio se cumplió un año de la cancelación de Sálvame y Rafa Mora reapareció para contar cómo se encuentra en este punto de su vida y a qué se dedica ahora que no tiene los ingresos que le reportaba la televisión. El excolaborador es el único del programa que no ha vuelto a la televisión con ningún proyecto, ni siquiera fuera de Telecinco, pero con los ahorros amasados a lo largo de los años vive tranquilo junto a su pareja Macarena Millán.

Rafa concedió una entrevista a Sergio Beguería y Juan Domínguez en su podcast de emprendimiento y crecimiento personal llamado Tengo un plan. Allí contó que aparcó los estudios de Periodismo que comenzó durante la emisión del programa y estaba centrado en aprobar las oposiciones a Policía Local.

Aunque en un principio se habló de que se había presentado a las de Alcobendas (municipio al norte de Madrid), en realidad ha sacado plaza en Pozuelo de Alarcón, tal y recoge ABC y se puede comprobar en las actas que ha hecho públicas el ayuntamiento. Rafa es uno de los nuevos 15 agentes que patrullarán por las calles del municipio más rico de España y además ha obtenido la nota más alta.

Gracias al colchón que hizo durante años y a las inversiones inmobiliarias que ha llevado a cabo podía vivir cómodamente mientras estudiaba. "He hecho inversiones, me compré unos pisos en la zona de Levante con la ayuda de un conocido que se dedica al tema de inversión inmobiliaria y me asesoró. Actualmente, sigo buscando para invertir. Hice números, miré el patrimonio para invertir, y le dije 'quiero tener por lo menos diez pisos y vamos a empezar'. Actualmente tengo cinco pisos más un apartamento que no tengo alquilado porque es para el disfrute de mi familia y de mi madre. Ahora mismo disfruto de cinco alquileres, que es una buena renta lo que tengo ya ahí", explicó en la charla del podcast.

Con el dinero ganado también se metió en el sector de la hostelería, que le está dando buenos resultados. "Tengo participaciones en una empresa, en la hostelería, concretamente en City Poké. Actualmente son ya 12 restaurantes los que tenemos en la zona de Levante, en Badajoz y otro en Castelldefels. Vamos a ir abriendo por la zona Cataluña, en la zona de Huelva estamos mirando… Estamos muy contentos, hemos decidido cuidar la marca. Es todo comida sana, cero azúcares, cero grasa, nada de fritos. Está muy guay, porque además va muy conmigo que soy una persona a la que le gusta cuidarse. Yo llevo la parcela del marketing, de influencers, etc.", aseguró orgulloso.

El excolaborador, que se hizo famoso en Telecinco y sepultó su faceta televisiva en la misma cadena, reconoce que en la última etapa de Sálvame no estaba del todo a gusto. "Me he planteado varias veces si esa vida merece la pena, pero luego ves cómo los tuyos viven mejor de como vivían antes, ves que te permites tener una buena calidad de vida, que con 40 años ahora puedo disfrutar de familia y amigos, a día de hoy estoy disfrutando del éxito... ¿Merece la pena? A veces me lo he planteado, no ves a tu familia, estás cansado por tantas horas, la noche, ves que tienes muchos colegas de paso, necesitas cerca a los tuyos… Pero también sabes que eso no es eterno, algún día terminará y hay que aprovechar", reconoció.