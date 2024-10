Tamara Gorro reacciona a su descuido en directo: "No deja de ser un pechito"

Tamara Gorro vivió uno de esos momentos vergonzosos que pueden ocurrir en directo en televisión. Al finalizar el programa Y ahora Sonsoles del miércoles, la cámara enfocó a los colaboradores y se vio como a Gorro, sin querer, se le salió un pecho ante la mirada de miles de espectadores mientras se quitaba el micrófono, quizá olvidándose del escote complicado de su vestido.

El momento, como suele ocurrir, se hizo viral rápidamente en las redes sociales y aunque algunos acusaron al programa de buscar audiencia fácil o querer llamar la atención, ella se lo tomó con toda la naturalidad del mundo. Eso sí, no pudo evitar las risas de sus amigos, a los que grabó para las redes sociales mientras rememoraban el momento.

🫣 Tamara Gorro se quita el micrófono al acabar el programa 'Y Ahora Sonsoles'... y pasa esto pic.twitter.com/vQRTglkD2M — LO + VIRAL (@SuperViiral) October 3, 2024

"¡Mira, mira! ¿Sabéis dónde voy, no? Me voy fuera de España. Me voy fuera, estoy en el aeropuerto", bromeó. "Que se me ha salido la teta en directo, pero vamos que nadie se alarme que no deja de ser un pechito. Y muy bien puesto, por supuesto", continuó mientras sus amigos no podían aguantar la risa.

"Me encantan los titulares: ‘el descuido de Tamara en directo’. Menos mal que se estaba acabando el programa porque si esto llega a pasar cuando Bárbara Rey entró en pleno directo, me quedo todo el rato con la teta fuera", dijo para quitarle hierro a su despiste, que claramente se ha tomado con humor.