Javier Cámara, Tamara Gorro y otros famosos que han recurrido a la gestación subrogada

Kiko Hernández

Las pequeñas Abril y Jimena también nacieron a través de la gestación subrogada en Estados Unidos. El colaborador de televisión presentó a sus mellizas en la revista Diez Minutos junto a Mila Ximénez y Kiko Matamoros. “Lo que no saben es el calvario que he pasado, primero con un proceso de adopción, luego con uno de gestación subrogada que me engañaron y así hasta que di con la agencia definitiva. Hubo un momento en que perdí la ilusión", reconoció en aquellas páginas.