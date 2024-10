Tras la ruptura de La Oreja de Van Gogh: ¿Equipo Amaia o Equipo Leire?

La Oreja de Van Gogh ha roto con Leire Martínez, la que ha sido su solista durante los últimos 17 años con un comunicado poco elegante por las formas. Dicen que la entrevista de Leire en Navarra TV fue el desencadenante de la ruptura, o quizás la aparición de Amaia Montero en el concierto de Karol G en el Bernabéu, aunque hay fans y tuiteros que se dieron cuenta que las cosas no iban tan bien en el grupo cuando hace unos días, durante un concierto en Zaragoza, Leire rompió a llorar cuando cantó la canción "Rosas".

Horas después, Leire se puso en contacto con la periodista Mar Montoro del programa Juntos de Telemadrid diciendo que "El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado. Cuando considere y me encuentre bien, yo misma diré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir". Ahora sólo cabe preguntarse: ¿Equipo Leire o equipo Amaia?

Choca que María José Campanario no diga lo que le ocurre y emita un comunicado no aclarando qué le pasa. Se habló de una operación relacionada con la vista, pero sería especular. Agradece, en un largo mensaje a todo el equipo sanitario pero no dice lo que le ha pasado. Para Jiménez Losantos, cuando cuando agradeces a todo el mundo, es porque lo has pasado mal.

Gloria Camila demanda a Kiko Jiménez por el supuesto maltrato psicológico sufrido durante y tras su relación. Al parecer, los dos están a la espera de juicio, y Gloria Camila espera paciente su cita en sede judicial. El director de Es la Mañana ha recordado cuando Kiko acosaba a Ortega Cano en la presentación de los carteles en Las Ventas y que iba para montarle el número. En ese momento debería haber denunciado por acoso además de maltrato psicológico, porque al acoso no hay que acostumbrarse nunca.

Los últimos audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey son, para Jiménez Losantos, una trola después de una mentira dentro de un bulo. ¿Acaso no sabía Bárbara en 1997 que Mario Conde era ya un maldito y que no era nadie? Eso demuestra que Bárbara no se enteraba de nada.

Ayer fue la inauguración del centro de estética de Gabriela Guillen donde el turronero fue a apoyar a Gabriela, un papel que para "El turronero" no es fácil porque está en medio de los dos. Bertín ni estaba ni se le esperaba.

Y a estas horas es sorprendente, aparte de los homenajes en TV que ha recibido por parte de ex compañeros, que sigamos sin saber si algún organismo o algún Ayuntamiento va a acoger la capilla ardiente de Mayra Gómez Kemp.