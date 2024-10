Amaia Montero rompe su silencio y estalla ante la polémica: "¡Esto me está empezando a afectar!"

Desde que se anunció la marcha de Leire Martínez de "La Oreja de Van Gogh" todas las miradas estaban puestas en Amaia Montero, que se había mantenido al margen sin hacer declaraciones.

Finalmente Amaia ha roto su silencio, cansada de tantas especulaciones y rumores, y ha hablado con TardeAR: "Esto es una locura. Es demente ya, por favor. Se lo están inventando todo. ¿Yo he dicho, o algún componente del grupo, ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni del grupo ni de la otra parte". De hecho, Amaia Montero ha sido muy tajante con todo lo que está sucediendo: "No tiene nada que ver conmigo, se lo inventan. Por eso no digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero".

Asimismo, Amaia ha pedido que la dejen de atacar en redes sociales porque lo está pasando muy mal y todo este asunto le está pasando factura. "Yo no he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones, tomando el sol y tomándome un respiro de la música. Sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar. Ahora mismo estoy muy cabreada. A mis fans les quiero mandar un mensaje y decirles que les adoro".

Finalmente, a la pregunta sobre si tiene pensando volver pronto a la música y a los escenarios ha contesto que "si me dejáis, sí".

De momento, lo único que se sabe es que la cantante está centrada en su quinto trabajo en solitario, del que ya tiene varias canciones perfiladas.