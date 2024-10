Pelayo Díaz contesta a Irene Montero tras sus ataques por la gestación subrogada

Pelayo Díaz se estrenó este martes como colaborador de Espejo Público (Antena 3). El influencer, uno de los personajes más polémicos de la televisión y las redes sociales, se pronunció en su primer día sobre los ataques que le dedicó en Twitter la exministra de Igualdad, Irene Montero, por sus declaraciones sobre una futura paternidad.

Para empezar, Pelayo negó hacer "ninguna referencia a la gestación subrogada": "Cuando dije ‘me falta dinero, tienes unos euros’, me refería a que tal y como están las cosas con la vivienda y todo, para tener una familia se necesita dinero (...) Si yo me refiriese a eso, no tendría vergüenza, sería horrible, pero yo no me estaba refiriendo a la gestación subrogada".

Además, fue muy contundente contra Montero y su ataque. " Señora Montero: no me he referido a esto pero si a usted le molesta tanto que yo incluso me plantee este método, cuanto usted estuvo en el Gobierno como ministra podría haberse planteado derogar esta ley en la que es legal traer a los bebés de otro país a España", dijo, refiriéndose a la Instrucción del 5 de octubre de 2010 sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. Además, le aconsejó a Montero que no dé lecciones porque "agravó las leyes para que los maltratadores y los violadores tengan penas menores".

Hace una semana, Pelayo negó en un photocall que estuviera esperando su primer hijo junto a su pareja, Andy McDougall, a través de la gestación subrogada. "Me faltan unos euros. Si tienes suelto, igual podemos...", bromeó, sin confirmar que hayan recurrido a este método para formar una familia. El vídeo de sus declaraciones se hizo rápidamente viral y la exministra de Igualdad lo utilizó para su propio interés político. "La explotación reproductiva no es legal en España y está reconocida como una forma de violencia contra las mujeres. Decir entre risas "me faltan unos euros, si tienes suelto" es una forma insoportable de banalizar la violencia y vulneración de derechos de mujeres e infancia", escribió ante sus más de 700.000 seguidores.

El exconcursante de Masterchef reconoció este martes que ahora mismo no está en ningún proceso para ser padre aunque "todos los planes están sobre la mesa, como la adopción". Insistió, además, en que ser padre "no es un tema banal" y hay que pensarse muy bien porque "no es comprarse un bolso y no lo voy a tratar como tal".