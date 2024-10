¿Qué es Raya, el 'Tinder' para famosos en el que Laura Escanes busca pareja?

Laura Escanes no deja de sorprendernos y esta vez lo ha hecho al confesar su participación en la exclusiva aplicación de citas Raya, popularmente conocida como el "Tinder de los famosos". La influencer, quien se encuentra soltera desde su ruptura con Álvaro de Luna, ha decidido explorar nuevas formas de encontrar pareja y lo ha contado todo en el podcast ¡Poco se habla!, presentado por Xuso Jones y Briten.

Raya no es una app cualquiera. Nacida en 2015 de la mano del californiano Daniel Gendelman, su exclusividad radica en que no todo el mundo puede acceder. Los usuarios deben ser recomendados por alguien que ya esté dentro y, tras esto, se someten a un estricto proceso de selección donde su presencia en redes sociales y su relevancia en el mundo del entretenimiento son claves. Además, esta app mantiene un código de confidencialidad muy rígido: está prohibido hacer capturas de pantalla o filtrar cualquier tipo de interacción. Un espacio seguro donde celebridades, modelos, actores y otros personajes influyentes pueden relacionarse sin el escrutinio público que normalmente les acompaña.

Encuentros inesperados

Escanes no solo logró acceder, sino que se ha topado con rostros muy conocidos, incluidos dos de sus ex: Risto Mejide y Álvaro de Luna. Según contó entre risas, la sorpresa fue mayúscula al encontrarse con ellos navegando en busca de nuevas conexiones. También ha visto el perfil de Rauw Alejandro, aunque dejó claro que no le interesa: "Es bajito" y aún guarda rencor por lo sucedido con Rosalía.

El funcionamiento de la app es similar al de otras aplicaciones de citas: los usuarios crean un perfil, suben varias fotos y deslizan a la derecha o izquierda según su interés. Pero lo que la hace diferente es su exclusividad y la promesa de un entorno controlado y confidencial. Raya no está abierta para cualquiera, y los aspirantes suelen enfrentarse a una larga espera, salvo que paguen para saltarse la lista.

Óscar Casas, el "yogurín" que no convence a Laura

Durante la entrevista, en uno de los momentos más divertidos, Xuso Jones sugirió que haría una buena pareja con el actor Óscar Casas. A lo que Laura, con humor, respondió: "Pero es muy pequeñito, ¿no?". Los colaboradores del podcast, sin perder la ocasión, bromearon diciendo: "Pero los yogurines son luego muy serviciales", provocando risas en el estudio.

A pesar de su presencia en la app, Escanes confesó que no ha llegado a concretar ninguna cita. Mientras tanto, sigue enfocada en su vida profesional. La segunda temporada de La Travessa, su programa en 3Cat, está siendo todo un éxito, y recientemente ha estado grabando un nuevo proyecto junto a Jesús Calleja en Egipto para Mediaset, lo que demuestra que Laura tiene mucho que ofrecer más allá del mundo de las redes sociales.

Famosos en busca de privacidad

Raya, que sigue siendo todo un misterio para la mayoría, se ha consolidado como la plataforma preferida por los famosos que buscan mantener su privacidad mientras intentan conectar con otras personas en su misma sintonía. Entre sus usuarios se encuentran nombres como Zac Efron, Ben Affleck, Blanca Suárez o Thibaut Courtois, todos ellos buscando lo que parece difícil de encontrar: una relación auténtica en un mundo donde la fama lo complica todo.

Así que, mientras Laura Escanes sigue acumulando éxitos profesionales y anécdotas personales, queda claro que, como siempre, sabe cómo mantenerse en el foco mediático sin perder la sonrisa, ya sea en una alfombra roja o en el exclusivo universo de Raya.