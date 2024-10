William Levy planta cara a las duras acusaciones de su exmujer: "He callado por mis hijos"

William Levy ha roto por fin su silencio después de meses de presión mediática. Lo ha hecho en una exclusiva para la revista Semana donde habla abiertamente sobre su controvertido divorcio de Elisabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos. El cubano, conocido mundialmente por su trabajo en telenovelas como Café con aroma de mujer, fue señalado como el villano en su matrimonio, recibiendo críticas y acusaciones que han estado a punto de acabar con su carrera como actor.

Todo comenzó el pasado mes de abril, después de 20 años de, 'a priori', sólido matrimonio, el actor y su mujer, la también actriz Elizabeth Gutiérrez, ponían fin a su relación, con escándalo mayúsculo incluido. Aunque los altibajos en la pareja eran constantes y los rumores de crisis no dejaban de sonar cada con más fuerza, todo saltó por aires cuando se filtró un vídeo de la policía de Los Ángeles en el domicilio familiar. Fue la propia Elizabeth quien avisó a las autoridades después de que su hija de 14 años, Kailey, tratase de entrar en el domicilio familiar a por unas pertenencias y se encontrara a su padre con otra mujer.

Desde entonces, no han cesado los cruces de acusaciones, especialmente por parte de ella, quien ha deslizado una presunta vida de malos hábitos por parte del padre de su hijo, así como de serle infiel en multitud de ocasiones. Ahora, tras meses de silencio, es William Levy quien responde a estas acusaciones, asegurando que "se han dicho muchas mentiras" con la única intención de "difamarle".

El actor, que se encuentra actualmente en Tenerife grabando su nueva serie, Arcadia, junto a Paula Echevarría, confiesa a la revista los complicados momentos que ha tenido que vivir: "Ha sido muy difícil", dice, sobre este tiempo alejado del foto mediático y centrado en su carrera profesional. Eso sí, lo que más le ha dolido "y le ha quitado el sueño", es el daño que las noticias han podido hacer a sus dos hijos: "Una separación es de dos", dice, y añade: "La única persona que sufre no es Elizabeth, porque primero que ella está los niños. Yo he callado para protegerlos".

Las mentiras de Elisabeth Gutiérrez

Durante estos meses se ha demostrado que la actriz ha mentido públicamente con la única intención de desprestigiar al actor. La más flagrante es la relativa al sonado vídeo policial en el que acusaba a su marido de estar con otra mujer y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Acusaciones que ya negó el propio Levy: "Ya que tienen los informes policiales vean que no encontraron a ninguna mujer y nunca hubo violencia. Vieron solo el principio más no leyeron bien todo el acta. No consumí nada, como se dejó entrever".

En el vídeo publicado por Univisión, mientras un agente entra en el domicilio y ella le explica a su compañero la situación familiar y pide que echen a la mujer que supuestamente se encontraba con él porque "esta es mi casa y la de mis hijos". "¿Puedes entrar conmigo para saber quién es?", le pide al policía, que responde que no tiene intención de hacerlo al entender que no hay ningún tipo de peligro.

Durante la charla, reconoce que no había avisado a William de que se presentarían en la casa "porque le tengo bloqueado", además de acusarle de estar bajo el efecto de sustancias.

La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se ha convertido en un auténtico culebrón que resuena en los medios de comunicación de todo el mundo. El cubano confirmó el pasado 10 de abril que han decidido separarse definitivamente tras pasar varias crisis durante sus 20 años de relación. Su hijo mayor, Christopher, de 18 años , se quedó en la casa familiar que compartían en Miami, mientras que la menor, de 14 años, se trasladó a un apartamento con su madre sin notificárselo al padre.