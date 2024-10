Los shows de Franco Colapinto, el hombre de moda en el paddock

Franco Colapinto es posiblemente el piloto más carismático que hay ahora mismo en el paddock de F1 y, tan solo en su primera temporada, se está ganando el corazón de todos los aficionados. Esto es porque es un piloto con una gran naturalidad en sus declaraciones ante la prensa, donde cada aparición del argentino es un 'show' por sus constantes bromas. De hecho, en su primer fin de semana de carrera, cuando fue entrevistado por Christine GZ antes del Gran Premio de Monza ya demostró su labia. "¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock", le comentó entre risas.

Pero también dentro de la pista el joven piloto argentino ha dejado impresionados a fans y expertos con sus actuaciones. A sus 21 años, Colapinto ha demostrado que tiene no solo el talento, sino también la mentalidad necesaria para brillar en el mundo del automovilismo de élite. Los "shows" de Franco Colapinto en la pista se caracterizan por su agresividad controlada, precisión en los adelantamientos y capacidad para manejar la presión. En varias ocasiones, ha deslumbrado con maniobras arriesgadas pero bien calculadas, lo que le ha permitido ganar posiciones cruciales y obtener podios. Sus actuaciones en la Fórmula 3, donde logró victorias y podios que pocos esperaban de un piloto tan joven, lo consolidaron como una figura a seguir. Además en el paddock, muchos destacan su enfoque meticuloso y profesional hacia el desarrollo de su carrera, sino que no solo se limita a competir; estudia los datos, mejora constantemente su técnica y busca oportunidades para aprender de los mejores.

Pero es que fuera de la pista, Colapinto es un show en sí mismo y el hecho de tener siempre grupos de argentinos cerca que le siguen le da muchas alas.... por ejemplo, en Austin, durante el encuentro de fans y pilotos organizado por la escudería Williams. El Fan Zone estaba repleto de banderas argentinas y de fans del piloto, que en los 25 minutos que duró el encuentro tuvieron simpáticas interacciones y un par de idas y vueltas con el pilarense. Para que uno se haga una idea de cómo es el piloto argentino hay que tener en cuenta que en este encuentro con los fans, entró sin que le presentaran y llegó diciendo: "Imaginate que me caiga… Hola, hola… ¿anda?", preguntó el piloto mientras bajaba las escaleras con el micrófono en mano. "Estoy muy contento de estar acá, que haya tantos argentinos. No esperaba esto… Dale guacho", agitó ya en el escenario.

Al presentador del encuentro le costó controlar la labia del piloto argentino ya que no hacía más que hablar en español.... en Estados Unidos. Pero no se quedó callado y pidió silencio a Franco. "Escuchá, prestame atención cinco minutos", le suplicó, y Franco le pidió perdón en inglés, aunque instantáneamente dijo por lo bajo en español: "Me cagan a pedos". De ahí en adelante, el Fan Zone fue prácticamente un show de stand up donde Colapinto en vez de piloto era comediante. Otro ejemplo es que, durante la charla, Colapinto notó que se le calló la billetera al presentador y el argentino aprovechó para una de sus bromas: "Se la robamos, que no se le caiga de nuevo porque lo dormimos a este".

Colapinto evita a un expiloto

El joven piloto argentino de Williams, captó la atención durante el Gran Premio de Estados Unidos no solo por su desempeño en la pista, sino también por un sorprendente gesto fuera de ella. Mientras se preparaba para la carrera en el Circuito de las Américas, Colapinto esquivó deliberadamente a Martin Brundle, ex piloto de Fórmula 1 y actual comentarista de Sky Sports, quien intentaba entrevistarlo. Este acto ha sido interpretado como una "venganza" por las críticas que Brundle había dirigido a su amigo, el mexicano Sergio Pérez.

Reacciones ante los medios

También en el Gran Premio de Austin, Colapinto volvió a hacer de las suyas. Tras quedarse sin vuelta rápida por culpa de Esteban Ocon, las palabras del argentino corrieron como la pólvora por las redes sociales. Hay que recordar que el francés se la arrebató en las vueltas finales porque entró a boxes antes de terminar el GP y puso la goma blanda. El argentino hizo unas duras e irónicas declaraciones sobre Ocon: "Más que positivo el día de hoy. La vuelta rápida hasta casi el final, hasta que me la sacó 'el francés', así que nada, una pena. ¿Para qué entra a boxes? Gastan gomas, muere el planeta, boludo", espetó Colapinto.

Colapinto: "La vuelta rápida hasta casi el final, hasta que me la sacó el francés. Que me la devuelva. Para que entra y hasta gomas".pic.twitter.com/dq1H6tHbZV — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) October 20, 2024

Además de ello, dejó una divertida declaración sobre su futuro. Y es que sin un asiento asegurado para la temporada de 2025, al hablar de la estrategia de la carrera con los neumáticos dijo lo siguiente: "El equipo no quería alargar con goma dura y yo: 'Dale, amigo, dale. Alarguemos quince, vamos a poner una gomita más dura e ir un poco mas largo a ver qué pasa'. Y no querían y los convencí. Así que capaz, el año que viene, si no tengo butaca me hago ingeniero de estrategia", bromeó el argentino.

Pero no son solo sus comentarios, bromas y caras en sus declaraciones públicas sino que muchas veces sus camisetas también llaman la atención. Por ejemplo, el piloto argentino tiene una serie de camisetas personalizadas que vende como parte del merchandising de su marca personal.... pero claro, en España son algo polémicas.

El motivo es que en la parte de la delantera de la camiseta aparecen las iniciales del piloto (FC) y el nombre del equipo (Williams Racing). Y en la parte trasera, que es la que ha llamado la atención de las redes sociales, se repite varias veces el nombre del argentino.

Los tweets de Colapinto

Lejos de estar en una burbuja alejado de la realidad más humana, el argentino se muestra de lo más natural en sus redes sociales. De hecho, además de retuitear y compartir todo el contenido del perfil de su equipo o del de la competición en el que sale algo relacionado con él, tiene numerosas frases muy divertidas. En su primer mensaje en X, la red social antes conocida como Twitter, tras completar una carrera de F1 reconoció que tenía muchos dolores. "Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay q seguir trabajando.. pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo jajajs Vamos por la prox", reconocía Franco.

Y si desde dentro le gustó la experiencia de tomar el volante de un Fórmula 1, nada que decir de verlo 'en tercera persona'. "Fa re cheto se ve de afuera", expresa acerca de un vídeo en el que se le ve saliendo de boxes. "Que lindo esto che", añade sobre una foto del 'culo' de su monoplaza.

fa re cheto se ve de afuera https://t.co/9MF4YusboC — Franco Colapinto (@FranColapinto) September 2, 2024

Por supuesto, Franco ya tiene muchos seguidores que quieren hacerse con una firma suya. El problema está en que ni él mismo tiene clara cuál es su autógrafo y parece ser que cada fan tiene un 'tatuaje' diferente. "Me hace percha que todxs tenemos tatuadas firmas distintas", comentaba una hincha.

"Hago lo que puedo perdón! cuando dije que iba a subir un tutorial de cómo hacer mi firma para que se la hagan ustedes mismos no quisieron!! cuando empieza a salir rara es xq tengo degradación de firmas.. se me gasta rápido el talento de firmar :(", respondía él con mucho humor.

hago lo que puedo perdón 💔💔! cuando dije que iba a subir un tutorial de cómo hacer mi firma para que se la hagan ustedes mismos no quisieron!! cuando empieza a salir rara es xq tengo degradación de firmas.. se me gasta rápido el talento de firmar :( https://t.co/XsQDw0nS8s — Franco Colapinto (@FranColapinto) September 3, 2024

Incluso al recibir el "tic azul ese" que indica que su cuenta de X está verificada, Colapinto expresó una gran ilusión. Imagínese, entonces, cuando escuchó al seleccionador argentino elogiarle. "Que crack q es! el verdadero numero uno y el q diga lo contrario lo bloqueo", comentaba sobre el vídeo de Scaloni.