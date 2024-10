El influyente diario británico The Times ha elogiado la reciente propuesta de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, calificándola como "admirable". La iniciativa de Ayuso fue anunciada a principios de mes, durante el acto de presentación de las actividades organizadas con motivo del reconocimiento de Madrid como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024-2025, otorgado por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (CENG). La presidenta sugirió que los restaurantes de la capital ajusten sus horarios para adaptarse a las costumbres alimentarias de los turistas extranjeros.

Ayuso planteó esta idea con una lógica sencilla: al igual que los españoles se encuentran con dificultades para comer o cenar en el extranjero debido a los diferentes horarios, Madrid debería facilitar que los turistas se sientan cómodos y bien atendidos. "Del mismo modo que nos pasa a los españoles, que muchas veces, cuando salimos fuera, a poco que nos descuidamos, no comemos o no cenamos, pues al revés también. Entendemos que nos tenemos que adaptar a quienes nos visitan, a quienes nos honran con su visita, y confían en nosotros", afirmó Ayuso.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso avanza conversaciones con el sector de la hostelería para ampliar horarios y adaptarlos a las costumbres del visitante internacional. 👉 En la presentación de Madrid, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024/25. +Info: https://t.co/P7LiNyKYNZ pic.twitter.com/O59nlrbIlk — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 1, 2024

Una medida que refuerza la economía madrileña

En un gesto que muchos políticos no tendrían la valentía de proponer, Ayuso va más allá y anuncia que ya se está trabajando para facilitar a los turistas la posibilidad de disfrutar de la gastronomía madrileña en horarios que se ajusten a sus costumbres. Se trata de una medida que no solo refuerza la hospitalidad española, sino que también fortalece el sector turístico, una de las principales fuentes de riqueza de la región.

La presidenta añadió que se está trabajando para ajustar los servicios de los restaurantes a las costumbres de los turistas que suelen almorzar entre las 12:00 y 13:00, o cenar entre las 18:00 y 19:00, lo que permitiría un servicio más adaptado a las demandas internacionales sin perder la esencia local. Esta flexibilidad, según Ayuso, es clave para seguir haciendo de Madrid un destino atractivo y competitivo en el panorama internacional.

Elogios internacionales desde ‘The Times’

Por su parte, The Times, un periódico que no se deja impresionar fácilmente, ha elogiado esta propuesta de Ayuso con palabras que deberían hacer reflexionar a muchos. "El objetivo de Ayuso de satisfacer los gustos de los visitantes extranjeros que visitan España" es "admirable", señaló el diario, destacando que en cualquier sector de servicios, "las preferencias del cliente deben prevalecer en última instancia".

Pero esto no es todo. En un gesto que denota una profunda comprensión de la cultura y el patrimonio español, The Times invita a los turistas británicos a disfrutar de la auténtica experiencia gastronómica de España, señalando que no solo se trata de degustar platos típicos, sino de hacerlo respetando los tiempos, la compañía y la conversación que rodean la comida. "Saborear estas delicias en su plenitud requiere tiempo, compañía y conversación. Los viajeros británicos harían bien en probarlas junto con sus anfitriones", subraya el diario.

Ayuso, firme en su defensa de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, firme en su defensa del potencial de Madrid, sigue demostrando que es capaz de poner a la Comunidad en el centro de las miradas internacionales con propuestas inteligentes y audaces, mientras otros se conforman con las críticas vacías. Frente a un panorama político nacional que va en sentido contrario, Madrid, bajo su liderazgo, sigue avanzando y demostrando que con valentía y determinación es posible marcar la diferencia.