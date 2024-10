La ex manager de Isabel Pantoja saca a la luz un audio que desmontaría la versión de Isa Pi

Dulce Delapiedra, la que fuera niñera de Isa Pi, estuvo el viernes en "Hijos de fruta" donde habló de algunos episodios de humillación que ha vivido la pequeña de los Pantoja en Cantora. Isa Pi está muy impactada a pesar de su discurso verosímil y no quiere ni estirar el chicle ni hacerse un "Carmen Borrego", es decir, primero primero va uno, después acude el otro y así sucesivamente hasta que haya una posible reconciliación. A ella le han ofrecido lo que ella quiere, pero su intención es estar tranquila y que todo repose.

A Isa no le hace mucha gracia que Dulce vaya a TV porque no quiere que ni el discurso ni el relato se puedan ensuciar, ni que pueda haber contradicciones o mentiras. Por ejemplo, hay cosas del relato que contó Dulce que no cuadran porque hay fotos que así lo desmienten, como por ejemplo, que la familia de la tonadillera no conoció a la pequeña hasta que ésta tenía cinco años y no es así.

También habló de episodios de desprecio y críticas hacia la niña ante la impasibilidad de su madre. Sobre el episodio del manguerazo, ella no estaba pero sucedió, y fue una humillación. Dulce le echa en cara a su ex amiga, que no hiciera nada por defender a la niña y que no hiciera nada al respecto.

Ha aparecido un nuevo personaje en escena, Begoña Gutiérrez, una mujer que iba a producir una serie de conciertos fuera de España y se hizo muy amiga y confidente de Isabel, y que les presentó Luis Rollán. Se ha dado a conocer un episodio de un enfrentamiento entre Isabel Pantoja e Isa Pi en Fuengirola, por lo que Pantoja se disculpa con Begoña Gutiérrez por vivir esa situación y la propia Pantoja le responde en un audio que se ha filtrado "no puedo aguantar que me diga que soy una sinvergüenza, ni a mí ni a mi familia. Y si ella no se considera mi familia, yo lo siento en el alma, que haga lo que quiera hacer, porque yo haré lo que tenga que hacer. El pasado es tan largo y dice muchas mentiras". A Federico Jiménez Losantos este audio le recuerda mucho a la voz y estilo de Encarna, con sus pausas y entonación...

Dulce ha desvelado que Isa supo que era adoptada en el colegio y Dulce le aconsejó y le explicó que tenía que hablar con su madre. El tema es que en esa familia no aceptan la adopción de Isa y que lo vieron como un capricho. También ha contado que acabó mal con Pantoja y que no fue por Julian Muñoz, un tema del que hay versiones de todo tipo. ¿Que había celos y tonteo? Sí.

Luis Miguel suspende varios conciertos en México por faringitis, aunque dicen que lo han suspendido por neumonía y así lo ha anunciado en redes sociales ‘por causas de fuerza mayor y recomendación médica’, los shows en Ciudad de México, Pachuca, Querétaro e Irapuato serán reprogramados. Por su parte Paloma está en Madrid. ¿Qué pasará en 2025? ¿Sonarán campanas de boda?