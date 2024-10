María del Monte habla como nunca de su relación con Isa Pantoja, su ahijada

Isa Pantoja se abrió en canal el pasado viernes 18 en un plató de TV donde relató alguno de los momentos más duros de su vida, dejando algunas frases que no han dejado a nadie indiferente por su dureza.

Isa Pantoja explicó que nunca se había sentido querida por su familia adoptiva, pese a ser la única que conocía, aunque sí que había sentido amor por su madre, aunque le dolía que no diera la cara por ella.

Aunque en la entrevista no hizo referencia a María del Monte, su madrina, sí reaccionó con cariño cuando se la mencionó ya que la relación entre ambas, cuando Isa era una niña, era una relación muy cercana y que con el paso del tiempo se ha vuelto casi inexistente.

María del Monte no suele hablar nunca de este tema, sin embargo, hoy ha roto su propia norma y ha atendido a los medios, y posteriormente en el programa de Sonsoles Onega: "Me dicen que has hablado con la prensa sobre un tema sobre el que nunca hablas", ha comentado Sonsoles. "Te lo explico sin problema. Es alguien a quien yo he querido, quiero y voy a querer toda mi vida. Todo el mundo es consciente de que mi ahijada ha hecho unas declaraciones que han impactado a este país. Han impactado a todo el mundo. Lógicamente, es una persona a la que yo quiero y a mí también".

Sonsoles ha querido indagar más y saber qué es lo que más había impactado a María sobre estas declaraciones. "El sufrimiento. Cuando una persona a la que quieres sufre de esa manera te cala hondo. Nunca he dicho nada, pero lo reitero. Si lo que mi ahijada ha contado es así, es lo más fuerte que he oído en mi vida", ha relatado.