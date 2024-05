Primera reacción de María del Monte a la inesperada salida de la cárcel de su sobrino

Giro radical en el caso de Antonio Tejado: después de cien días en prisión, el juez ha dejado en libertad sin fianza al sobrino de María del Monte. Este lunes 20 de mayor el sevillano abandonaba la prisión donde llevaba retenido desde febrero acusado de ser el autor intelectual del robo con violencia que sufrió su tía en el hogar que comparte con su mujer Inmaculada Casal el pasado verano. Lo ha hecho con la cabeza alta, como sus anteriores apariciones frente a la prensa, visiblemente tranquilo aunque más delgado y sin querer hacer declaraciones.

El sobrino de la artista ya disfruta de sus primeras horas fuera de la cárcel después de que el magistrado haya decidido dejarle libre sin fianza pero con medidas cautelares. Esto a pesar de que en un primer momento la Fiscalía pedía 100.000 euros de fianza, algo que finalmente se ha descartado.

Antonio Tejado

Tejado tendrá que acudir los días 7 y 21 de cada mes al juzgado para firmar, además, no podrá acercarse a menos de 500 metros de su tía María del Monte y de Inmaculada Casal, ni podrá ponerse en contacto con ellas bajo ningún concepto, al menos hasta que se decida su futuro en el juicio que todavía no tiene fecha. También se le ha retirado el pasaporte y no podrá abandonar España.

María e Inmaculada, "ni alegres, ni enfadadas"

La primera reacción de la artista a la liberación de su sobrino no se ha hecho esperar. Cabe recordar que María del Monte y su mujer se mostraron reacias a la salida del sevillano de prisión por lo que esta noticia les ha pillado por sorpresa: "Lo que llama la atención es que de una fianza de 100.000 euros que pedía la Fiscalía, el juez haya decidido quitársela en vez de rebajársela. Otra cuestión llamativa es que, mientras a él le pedían esa cantidad, al cabecilla (El Ruso) y al resto de bandas, la cantidad ascendía a 50.000, la mitad", explicaron este lunes en el programa TardeAR.

Este espacio también se puso en contacto con la cantante para saber cuál fue su primera reacción tras enterarse de la noticia de que su sobrino ya está en la calle. Sin querer entrar en detalles, como lleva haciendo desde que comenzó este asunto, María del Monte insistió en que confía en la justicia y que no dirá nada hasta que el juez dicte sentencia.

Nuestra compañera de esRadio, Beatriz Cortázar, ha aportado más información asegurando que la pareja no está "ni alegre ni enfadada". "El mal que le han hecho a ellas eso no lo va a recuperar nadie. Ese drama no se lo va a quitar nadie", dijo la periodista en Y ahora Sonsoles. "Ni se alegran ni se entristecen, lo que sí quieren lo mejor para todo el mundo (...) Respetamos la presunción de inocencia. Fue lo primero que dijo y hoy me lo ha vuelto a repetir", añadió, confirmando la discreción de la pareja.

La noticia ha pillado a María del Monte e Inculada Casal en El Rocío, disfrutando de unos días de descanso junto a familiares y amigos, tratando de desconectar hasta que se se celebre el juicio y termine la pesadilla que comenzó el pasado mes de agosto.