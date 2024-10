Bertin vuelve a las andadas

A Bertín Osborne le puede la soberbia y en Diez Minutos le vemos en portada con una entrevista que se titula "Bertín, totalmente decidido a proteger a su hijo", aunque leyendo sus palabras, la impresión es la contraria. Para el director Es la Mañana, si esta entrevista se tuviera que definir en un gesto sería el de tener la cara muy dura, y es como volver a la casilla de salida cuando lo negaba todo y además difundía toda clase de infundios contra la madre de su hijo.

Cuando le preguntan por el juicio por la paternidad del hijo que tiene con Gabriela Guillén, responde. "No, no", responde el cantante. "No hay juicio".

"Esto ya lo hemos hablado con los abogados. El objetivo de hacer una prueba de paternidad es saber si el niño es tuyo o no lo es. Yo ya he dicho que es mío, con lo cual, ¿qué sentido tiene ir a un juzgado a hacer una cosa que yo ya he reconocido?. Además, aquí hay un menor involucrado y el día de mañana, ese niño, independientemente de que yo le vea, no le vea, le trate, le cuide, lo que sea, irá al colegio y los niños ya saben cómo son. Y entonces le dirán "pues mira, no se fiaban de tu madre, le tuvieron que hacer la prueba". A Gabriela le ha dolido especialmente estas palabras, que son de desapego y crueldad hacia un niño que, casualmente, hoy cumple 10 meses.

Para Jiménez Losantos, "Bertín cree que lo hace para proteger al niño y se equivoca completamente. ¿Cómo puedes decir que lo haces por el niño cuando no has querido ni verlo? Bertín va a estar hasta el final obcecado ¿Qué entorno tiene Bertin tan tóxico para llevarle por el peor camino? La verdad genética debe prevalecer sobre la jurídica, y por supuesto de la rumorología".

En la portada de Hola tenemos a Paula Badosa, y a su novio Stéfanos Tsitsipás, donde hablan de su historia de "amor, superación y lucha". El tenis ha unido a estas dos "almas gemelas", explican. Comparte protagonismo con la Princesa Leonor en los premios Princesa de Asturias, donde el rey Felipe VI, ha dejado en sus manos la convocatoria de los galardones el año que viene.

Y como noticias curiosas esta semana en las revistasa tenemos a Alberto de Mónaco que se lleva a su hija ilegítima Jazmin Grace a unos premios en Nueva York, y que la revista llama, con bastante acierto, "princesa por sorpresa", y Tom Cruise, que ficha a la piloto española Carmen Jordá como consultora, algo que ya hizo en 2021 en una de las entregas de la saga "Fast and Furious".