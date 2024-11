Aitana ayuda de forma anónima a los afectados por la DANA: un vecino de Catarroja revela su gesto

La reciente DANA que ha golpeado a varias localidades de Valencia ha desatado una ola de solidaridad sin precedentes entre los españoles. Las donaciones de alimentos, productos básicos y el esfuerzo físico de muchas personas para limpiar las calles de los pueblos afectados han sido un verdadero testimonio de unidad. Aunque muchos de estos voluntarios operan en la sombra, sin buscar reconocimiento, la tragedia ha puesto de manifiesto el compromiso de algunas figuras públicas en el país.

Entre ellos, se encuentra la artista Aitana. Aunque su intención era mantener en privado su colaboración, un vecino de Catarroja, uno de los pueblos afectados, ha revelado el conmovedor gesto que la cantante ha tenido con él.

Julio Braceli, emprendedor y vecino de Catarroja, ha estado documentando a través de sus redes sociales el impacto que ha supuesto la riada en su comunidad desde que la tormenta se desató. En un reciente vídeo que compartió, Braceli reveló un acto de generosidad que la artista Aitana ha querido mantener en el anonimato: "La persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero para mí es de justicia y no puedo callarme, lo tengo que contar, porque es increíble", cuenta visiblemente emocionado.

Según explica Braceli en el vídeo, Aitana fue una de las primeras personas en contactar con él, incluso antes de que su contenido se hiciese viral. "Aitana, la artista, fue de las primeras personas que cuando el vídeo tenía muy pocas reproducciones y no era ultraviral me escribió", explicó.

La ayuda no solo se limitó a mensajes de apoyo; la cantante ha estado coordinando envíos de productos necesarios y se mantuvo en contacto constante para asegurarse de que las necesidades fueran cubiertas. "Siempre desde el anonimato total, todos los días, me ha preguntado cómo estaba, qué necesitábamos en los pueblos, cómo podía ayudar ella... Su padre increíble, su primo, que tiene una empresa de reformas, va a venir a reformar con todo su equipo un fin de semana entero y nadie se ha enterado", ha señalado el vecino.

Braceli también ha contado como han sido sus conversaciones con la artista en las que cuenta que "con Aitana he tenido la suerte de estar en contacto porque ha dado mucha visibilidad y está ayudando un montón de pueblos a que llegase mucha información y a poder conectarlos con soluciones de problemas heavys, como el de las botas de agua", añadió.

En uno de los momentos más conmovedores de su testimonio, el emprendedor mencionó el impacto tangible del apoyo recibido destacando que "Aitana ha sido ultracariñosa. Honestamente hoy he tenido la suerte de poder descargar un tráiler de 17 pallets de productos de primera necesidad, y ella no quiere que se sepa, pero para mí es de justicia". "Eso también es ser artista".

Por su parte, Aitana no ha tardado en reaccionar al vídeo y dejó un comentario en la publicación, agradeciendo con cariño las palabras de Julio. "Julio!!!!!!!! nos vemos pronto. Gracias por tus palabras y lo buen comunicador que has sido con toda tu gente en Catarroja, cada día al pie del cañón. ENORME!"