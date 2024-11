Genoveva Casanova declara la guerra a los medios por hablar de su relación con Federico de Dinamarca

Gabriela Guillén, que también ha recibido la caja gourmet de productos de Bertín Osborne y en cuya iniciativa está detrás José Luis López "El Turronero", ha comentado que su hijo, que está a punto de cumplir un año, tiene los mismo ojos que ella y afirma que no tiene mamitis, tiene hijitis, que no se puede separar de él. Gabriela está muy entregada a su nuevo centro de belleza con el que está saliendo adelante, y que le molesta que le llamen advenediza ya que se ha gastado mucho dinero en formarse.

Después del anuncio del embarazo de Chabelita, seguimos sin noticias de Isabel Pantoja. Un anuncio que llegó después de contar algunos episodios complicados en TV y, como ha recordado el director de Es la Mañana, tuvo mucha audiencia porque lloró mucho, algo que en ella no es muy normal ya que se consideraba a sí misma como "frozen" aunque quizás, si ya estaba embarazada y con las hormonas revolucionadas, ya no tiene el mismo mérito. Para nuestras colaboradoras, al tratarse de una familia "maldita", suscita una atracción y gran interés en el público y por eso se pasa de juzgar a Isabel Pantoja a juzgar a Chabelita, todo es por percepción. Puede que la madre no haya hecho las cosas bien puesto que no se relaciona con sus hijos, y los hijos entre ellos, tampoco.

El embarazo de Isa Pantoja, coincide con el final del embarazo de Anabel, que está a punto de dar a luz. Hay informaciones que dicen que Anabel e Isabel no tienen relación desde hace más de un mes, concretamente desde el último concierto de Isabel en Tenerife el pasado 23 de septiembre y donde actuó Ana Guerra, y que la relación no es como creemos. Podría deberse a que los nuevos empresarios que llevan la carrera de Isabel decidieron cambiar el papel de Anabel por el de otra persona y que a partir de ahí se ha enfriado la relación personal. Aunque la relación afectiva es buena, la distancia hace que la relación sea diferente.

El juez ha admitido a trámite la demanda de Genoveva Casanova a Lequio, Mediaset y Ana Rosa por los comentarios tras sus fotos con Federico de Dinamarca. Una historia que a Federico Jiménez Losantos le parece bastante imposible que un juez que sabe leer y escribir, y siga un mínimo la actualidad, pueda decir que Genoveva Casanova no es un personaje público.

Tal y como se han preguntado nuestras colaboradoras ¿Qué es lo que marca que una persona es un personaje público? ¿Casarte con una persona pública te hace persona de relevancia pública?. El interés o la relevancia pública es lo que puede marcar todo, pero en este caso, y como ha recordado Jiménez Losantos, "cómo no puede interesar una señora que consigue que un golfo acreditado lo coronen en un mes desde que sale la noticia, y provoca la caída de una reina que abdica de inmediato y por la puerta de atrás en el mensaje de Navidad".