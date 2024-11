La demanda millonaria de Bárbara Rey a Mediaset, a su hijo y varias productoras

Hiba Abouk y Antonio Revilla, hacen planes familiares juntos. Hemos podido ver a la pareja acompañados de uno de los hijos de Hiba en la caja de un supermercado, algo que para nuestros colaboradores, une mucho. Y eso que Antonio y Laura Matamoros se estaban dando una segunda oportunidad, aunque Laura afirma que estuvo con ella, Patricia Conde e Hiba Abouk a la vez.

Alejandra Rubio ha emitido un comunicado, para criticar unos comentarios hechos en el diario 20 Minutos afirmando que ella y Carlo Constanzia tienen una crisis constante. "Cada día me levanto con titulares falsos de medios digitales dirigidos hacia mí y mi entorno, refiriéndose a mi embarazo, mi relación, mis relaciones familiares… Ya no me creo nada de lo que leo", comienza el texto, donde señala también las críticas que se ha hecho a compañeras influencer por acudir a Valencia para ayudar en las consecuencias de la DANA: "Influencers increpados con falsedades mientras ayudan en la terrible tragedia ocurrida en Valencia, noticias tergiversadas, manipulación de declaraciones para obtener más clics… Sinceramente, esto me parece una verdadera locura. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por tener más visitas en sus páginas?", se pregunta. Su parte del trabajo cuando se trata de comentar realities bien, pero si sale alguna cuestión de su familia, le cambia la cara…

La demanda que interpuso Genoveva Casanova a los medios sigue trayendo cola. Este tipo de demandas las ven lo que serían antes los secretarios judiciales, por eso si la admisión a trámite no depende directamente del juez. Como ha comentado el director de Es la Mañana, lo que vemos en su trayectoria desde que se casa con Cayetano Martínez de Irujo ha sido un lucro incesante y no ha parado.

Bárbara Rey ha demandado por un millón de euros a Mediaset, a tres productoras: Cuarzo (Así es la Vida, Supervivientes); Mandarina (DeViernes), y Unicorn Content (Ana Rosa Quintana). También se incluye en la demanda a su hijo, Ángel Cristo, y a varios de los contertulios de programas de Telecinco, entre ellos Alessandro Lequio. La demanda ha sido admitida a trámite.

Según la demanda, todo se ha hecho porque necesitaron crear un formato capaz de recuperar los índices de audiencia que había perdido y "crear un gancho" que atrajera el interés de la audiencia que "en ese momento estaba embelesada con la dramatización de la vida de la demandante, o tendría que resignarse a perder la noche de los viernes". También resaltan en la demanda el tema de la violencia machista y "del chantaje al rey", algo que niegan taxativamente.