Escassi y Sheila Casas suben la temperatura en el centro de Madrid

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas fueron pillados ayer saliendo juntos de galería Canalejas a las 14:00. Según nuestra fuente, Sheila llevaba un vestido con botas altas y espalda al aire, y muy unidos en todo momento. Tanto Alaska como Paloma Barrientos, que coinciden con ellos en TV, coinciden en que Álvaro es encantador y que el cupido de esta relación fue el presentador Frank Blanco. Además, ayer Alessandro Lecquio comentó que Escassi y Sheila no es la única pareja del programa. ¿De quién se tratará?.

Arancha de Benito reunió a famosos y periodistas en su tradicional cena para recaudar fondos para Infancia sin Fronteras, donde parte de lo obtenido en la cena celebrada en José Luis, que fueron más de 70.000 euros, se destinarán a Valencia.

Entre los famosos presentes estaba José Ortega Cano, que comentó a Isabel González que le duele más el hombro que las cornadas. Además, le encantaría participar en el festival que se va a celebrar el 1 de diciembre en la plaza de Vistalegre para recaudar fondos para las víctimas de la Dana pero ya no está para esos trotes.

Colate Vallejo-Nágera, que también estuvo en la cena, se mostró muy esperanzado y optimista con respecto al regreso de su hijo a España para residir aquí definitivamente. Cree que el hecho de que su hijo haya cumplido los 14 y quiera volver a España juega a su favor. Asegura que el arraigo en el instituto público de Cantalejo en el que le ha matriculado es grande, y que su deseo es que su hijo pase con él las Navidades. Además, niega que tenga novia aunque si una amiga especial que está relacionada con la familia de Isabel Preysler.

Aunque se dijo que no quería ser como las Campos y que iba a dejar de contar su verdad para seguir cobrando, Chabelita Pantoja volverá mañana a "De Viernes". Diego Gómez, ha sido el último en sumarse a la lista contra Isabel Pantoja, con despecho hacia la tonadillera con frases demoledoras como "Tengo serias dudas de que Isabel iniciase una relación con Julián Muñoz si este no hubiera sido alcalde de Marbella", "Para Isabel el dinero es prioritario y fundamental".

Ayer se celebró el funeral por el décimo aniversario de la muerte de Cayetana de Alba a los que asistieron el duque de Alba y Fernando Martínez de Irujo, es el más conciliador de los hermanos, que contó a Carlos Pérez Gimeno que su hermana Eugenia no podía ir por tener compromisos laborales y que su hermana no es muy de misas, es de otro tipo de recogimiento.