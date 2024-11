El juez Pedraz, inesperado miembro de la pandilla de Richard Gere en Madrid

Silvia Pinal, una de las musas de Buñuel y la última gran diva de la era dorada del cine mexicano, ha fallecido a los 93 años. Pinal estaba casada con Enrique Guzmán, quien hizo las primeras películas de Rocío Dúrcal y realizó las primeras versiones de rock en España. Con un repertorio amplísimo en el mundo del cine y con algunas conquistas conocidas, como el caso de Victoriano Valencia, padre de Paloma Cuevas. Paloma no ha dudado en despedirse de Pinal en sus redes sociales: "Hasta siempre, Silvia, tu legado será eterno por tu inconmensurable talento que deja una huella indeleble en el mundo de la cultura. Te recordaremos siempre".

Fabiola Martínez y Bertín Osborne se reunieron en la Fundación Bertín Osborne para celebrar la II edición de los Premios Dona2 y realizar el relevo del nombre de la fundación a su hijo Kike, que el próximo mes de enero cumple su mayoría de edad. De las 3 hijas de Bertín, solo estuvo presente Alejandra. Una de las premiadas fue Pepa Muñoz, la del Qüenco de Pepa, que ha estado desde el principio en Valencia, así como otros rostros conocidos como Paco Arango, Paz Padilla o Samantha Vallejo-Nájera. También mirando a Valencia, donde han destinado gran parte de su recaudación, se ha celebrado la subasta de los capones de Cascajares, donde se subastaron nueve capones y dos pavos, a la que acudieron la infanta Elena y Victoria Federica.

Se ha hecho una exposición retrospectiva del juez Santiago Pedraz, que en la exposición del año pasado se daba la posibilidad de poder adquirir sus obras, algo que no sabemos si sucede lo mismo este año. El juez es de la pandilla de Richard Gere, junto con Olivia de Borbón y Julián Porras o Alejandra de Rojas. Pedraz estuvo en la entrega del premio Elle Eco Awards a Richard Gere, pero no quiso posar en el fotocall. Según ha contado Daniel Carande, Gere que ya vive en Madrid todavía no ha probado el bocata de calamares pero confesó que le encanta la tortilla de patatas de su mujer.

La familia real noruega continúa con polémicas, en esta ocasión con el chamán "con final feliz" Durek Verret, y su mujer, la princesa Marta Luisa de Noruega deben a los proveedores de su boda 80.000 euros a pesar de cobrar una exclusiva. Una exclusiva que va a volver a cobrar Dulce, la niñera de Chabelita, que vuelve a De Viernes esta noche, donde parece que están todos empadronados…