'Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté', el libro de Fabiola Martínez donde se sincera sobre su vida

Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, se abre en canal por primera vez y revela, en su nuevo proyecto -un libro sobre su vida- la verdad sobre los episodios dramáticosque vivió en su infancia y que la marcaron para siempre: "Fui una niña a quien le robaron su infancia y que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto. Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre" adelanta en la sinopsis de la obra, cuyo lanzamiento está previsto para febrero de 2025.

Fabiola, perteneciente a una familia de Maracaibo (Venezuela) con escasos recursos, desvela que sufrió abusos sexuales desde los cinco años, un trauma que la sigue acompañando a día de hoy. Fue con el nacimiento de sus hijos Kike y Carlos cuando reconoce que conoció el verdadero significado del amor y fue capaz de encontrar la confianza en sí misma para relatar, en primera persona, cómo su vida se rompió una y otra vez y cómo finalmente fue capaz de convertir sus debilidades en fortalezas.

"Cuando el silencio no es una opción" es una historia inspiradora sobre la importancia de la resiliencia y el valor que tiene enfrentarse a nuestros miedos para sanar las heridas del pasado, que no podremos leer hasta dentro de tres meses. En declaraciones a Europa Press, Fabiola cuenta que "He escrito un libro, ahora está en manos de la editorial y, bueno, pues están ellos organizando un poco todo lo que va a ser el plan de comunicación. Pero vamos, que he tenido una reunión esta mañana, o sea, que está fresquito, fresquito todo. Se publicará a principios de febrero y es que no puedo decir mucho más" nos ha contado, dejando entrever que desconocía que ya se había dado a conocer una pincelada de su obra más personal.

Como reconoce, "es un libro que me está ayudando muchísimo en un proceso muy importante de mi vida y en el que hablo de todo. Y es un libro que espero que ayude a muchas personas". "Es mi historia, hay un poco de superación, un poco de todo. Y cuento todo lo que ha habido" añade, confesando que "ayudará a que me conozcan un poco más y que entiendan más", al margen de que en España saltase a la fama por ser la mujer de Bertín.

Además de su nuevo libro, Fabiola está completamente volcada e implicada en otro proyecto ya que el próximo 28 de noviembre la Fundación Bertín Osborne pasará a llamarse Fundación Kike Osborne en honor a su hijo, que en enero cumplirá 18 años: "Ya pasa a primera línea mi niño. Quiero que tenga un papel protagonista ya de su propia vida, ¿no? Y que no sea solo el hijo de. Creo que ha venido a enseñarnos muchísimas cosas. Y ahora, con la mayoría de edad, pues también tendrá más oportunidades para poder demostrar un poco todo lo que ha venido a revolucionarnos" explica.

Un tema del que ha hablado en exclusiva con la revista '¡Hola!' en una entrevista conjunta con el presentador, que ha sido muy criticado por revelar que Kike es como él y le gusta mucho mirar a las mujeres. Una polémica en la que Fabiola no ha querido entrar, aunque sí deja claro que "cada uno dice lo que quiere y no voy a entrar en juicios de valor". "Lo que sí sé es que en breve le podéis preguntar a él directamente. O sea, ya el 31 de enero cumple 18 años. Y ¿sabes qué? Si algo tiene Kike es que es transparente. Es totalmente él. Así que... Su personalidad sale a través de sus actos, sus ojos, su manera de expresarse. Aunque no tiene lenguaje, él busca la manera siempre de comunicarse. Pero lo que sí es verdad es que cuando a alguien le cae muy bien se le nota. Y cada vez más" desvela.