Bárbara Rey reaparece radiante tras someterse a varios retoques estéticos

Aunque Bárbara ha negado haber pasado por el quirófano, finalmente este miércoles ha confirmado que se ha hecho “unos arreglos” pero no una cirugía estética: “Me he hecho un retoquillo el jueves con anestesia local. Yo estoy muy bien y me encuentro fenomenal. No he entrado a quirófano, porque la anestesia me da miedo”, explicó, negando la información publicada por la revista Lecturas este miércoles.