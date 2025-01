Sara Carbonero y Nacho Taboada, la primera ruptura de 2025

La suya ha sido una relación de poco más de dos años, que comenzó en mayo de 2022 pero que no se confirmó hasta meses más tarde, y que no ha sido idílica ya que ha sufrido altibajos así como rumores de ruptura, sobre todo desde el verano pasado cuando se dijo que su relación pasaba por una fuerte crisis. En aquellos momentos, Nacho Taboada abandonaba la casa de Sara Carbonero y se tomaban un tiempo en su relación.

Instagram nos ha dado una pista importante: Tanto Sara como Nacho no solo ya no se siguen en redes sociales sino que también han eliminado sus respectivos "Me gusta" y comentarios que compartían entre sí, lo que ha hecho aún más evidente el fin de su relación al borrar todo rastro de esta.

La periodista podría haber insinuado su ruptura en otro mensaje de Instagram que escribió para despedir el año: "Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos. También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo".

La relación entre ambos se hizo oficial en diciembre de 2022 cuando Taboada acudió a la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, donde se encontraba Sara recuperándose de una intervención quirúrgica.