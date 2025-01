Ocho años sin Bimba Bosé: un legado que no se olvida

Este 23 de enero se cumplen ocho años del fallecimiento de Bimba Bosé, una de las personas más polifacéticas del mundo de la moda y del arte, a causa un cáncer de mama diagnosticado en 2014 y por el cual perdió la vida en el hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Su pérdida dejó un gran vacío para todos su familiares y amigos, quienes siempre le han acompañado a lo largo de su dura enfermedad. Y, por supuesto para el mundo de la moda, la música y el modelaje, donde siempre fue un referente de originalidad y nuevas tendencias.

Sus seres queridos han querido rendirle un pequeño homenaje a través de las redes sociales. La primera de ellas ha sido su madre, Lucía Dominguín, quien a través de Instagram ha puesto un pequeño texto dedicado a Bimba: "Pasaje dedicado a Bimba. ¡Bendiciones, siempre, siempre, siempre! (El cielo sostiene la tierra)".

El texto del pasaje decía lo siguiente: "Gracias a ti, mi niña bonita, he podido darme cuenta de que la vida es mucho más de lo que se pueda contar, que la verdadera aventura es la anterior, que los lugares más bellos existen en las relaciones, que la música más dulce es el latir del corazón y, si este falla, todo se acaba".

Continúa explicando la gran enseñanza que ha marcado su vida: "Querida hija, me regalaste la caja más bonita que una madre puede recibir, darte a luz fue, desde el principio, una enseñanza. Gracias a ti, pude aprender de mí y sobre mí. Crecí contigo en un mundo extraño donde sólo estábamos tú y yo. Me has enseñado el abecedario completo, y no sólo en español, también en otros idiomas".

"Me enseñaste a luchar, a ser fuerte y superar lo que estaba pactado entre nosotras. Tu generosidad ha hecho que la palabra 'amor' se escriba en mi vida con mayúsculas".

El Legado de Bimba

Bimba tuvo dos hijas con el músico Diego Postigo Breedveld, Dora y June Postigo, las cuales desgraciadamente perdieron a su madre demasiado pronto, han continuado su legado, especialmente la mayor de las dos, Dora, quien con tan sólo 20 años ha cogido el testigo de su madre y ha debutado en el mundo del cine con una versión contemporánea de El Mago de Oz dirigida por Paco León, lo que le ha llevado a platós y a varios photocalls. Y como su madre, también se ha interesado por la música, en concreto, la electrónica, donde ha arriesgado haciendo sus propios trabajos y videoclips.

También ella ha querido acordarse de su madre en un día como hoy y ha publicado una fotografía a sus historias de Instagram con ella con un corazón negro, intentando que no caiga en el olvido el gran referente que siempre ha sido pada ella.