Selena Gomez derrama lágrimas de cocodrilo por las deportaciones de Trump

Selena Gomez, estrella de Hollywood y multimillonaria del entretenimiento, compartió un vídeo en Instagram en el que aparece llorando mientras lamenta las deportaciones masivas en Estados Unidos. "Todos mis compatriotas están siendo atacados, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo posible, lo prometo", declaró entre lágrimas, antes de eliminar la publicación. Poco después añadió: "Aparentemente, no está bien mostrar empatía por las personas."

El gesto, que pretendía ser conmovedor, ha sido recibido con críticas y cierta incredulidad. Muchos se preguntan qué utilidad tiene grabarse llorando frente a la cámara, mientras se vive en una mansión multimillonaria, para abordar un problema tan complejo como la inmigración. Para algunos, esto no es más que un ejemplo del habitual "postureo" de las estrellas de Hollywood, que parecen más interesadas en mostrar su buen corazón que en generar un impacto real.

Hollywood y el compromiso simbólico

No es la primera vez que Selena Gomez intenta mostrarse comprometida con causas sociales. En 2019 produjo el documental "Indocumentados", sobre familias inmigrantes indocumentadas, y ha hablado en varias ocasiones de su herencia mexicana. Sin embargo, gestos como este vídeo suelen ser percibidos como vacíos, más centrados en la autopromoción que en soluciones concretas.

El gesto de Selena Gomez refleja una tendencia recurrente en Hollywood: figuras públicas que buscan mostrar su compromiso con causas importantes a través de discursos emocionales o simbólicos, pero sin ofrecer propuestas reales ni asumir responsabilidades tangibles. Más que un acto de solidaridad, su vídeo parece un intento de ganar simpatía en redes sociales, dejando en evidencia la desconexión entre las estrellas y los problemas que dicen defender.